Perde il controllo dell’auto, che si ribalta sul lungomare 

Spettacolare incidente stradale ieri sera sul lungomare Poetto in direzione Margine Rosso: per cause in via di accertamento, un’auto ha sbandato paurosamente, rovesciandosi sull’asfalto. Una persona è stata subito soccorsa e accompagnata all’ospedale Brotzu per accertamenti. Immediata la mobilitazione sul posto con l’arrivo della Polizia locale di Quartu e dei Vigili del fuoco, intervenuti per rimettere in sesto l’auto che si era rovesciata. Il traffico è andato in tilt con pesanti disagi per gli automobilisti di passaggio. Lunghe le code soprattutto in direzione Quartu. A regolare il traffico sono stati i vigili urbani di Quartu che hanno operato sino a tarda sera.

L’incidente si è verificato a tarda sera quando il traffico si era fatto intenso nelle due direzioni di marcia. Improvvisamente, uno dei mezzi ha sbandato paurosamente strisciando sull’asfalto e finendo con le ruote all’insù. Immediato l’allarme lanciato da diversi automobilisti di passaggio. Non è da escludere che l’incidente sia stato provocato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia ma la Polizia locale che ha operato sino a tarda sera non escludeva altre ipotesi.

Il traffico è andato subito in tilt nelle due direzioni di marcia, soprattutto sulla carreggiata che porta al Margine Rosso: solo dopo l’ultimazione del lavoro della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per risalire ad eventuali corresponsabilità sull’incidente, i vigili del fuoco hanno potuto rimuovere la macchina danneggiata. E il traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente. (ant. ser.)

