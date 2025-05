Perde il controllo della moto e precipita in una scarpata 

Una sbandata improvvisa, poi la moto vola finendo in una scarpata all’interno di un vigneto in località Minda ‘e caddu. Un motociclista è rimasto gravemente ferito ieri mattina in un incidente sulla Statale 388 fra Neoneli e Ortueri. L’uomo, insieme ad altri centauri, stava facendo il classico giro del fine settimana quando ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Abbasanta e il 118; l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, e la squadra di Sorgono. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Sassari con l'elicottero Areus in codice giallo.

Nel primo pomeriggio si è verificato un altro incidente lungo la Provinciale 15 poco prima di Nughedu Santa Vittoria. Per cause da accertare una Volkswagen Golf e un Fiat Fiorino si sono urtate in curva e il furgoncino è finito fuori strada. Il conducente ha riportato solo qualche lieve contusione così come l’altro automobilista. I vigili del fuoco di Abbasanta hanno messo in sicurezza del mezzo. Un ferito anche nell’incidente lungo la strada per Marceddì. L’auto è finita in un canale di scolo nelle vicinanze della frazione di Luri, il conducente ha riportato qualche lieve contusione, sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. ( v.p. )

