Perde gambe e braccia: salvata 

«Grazie infinite, dottore. Per tutto quello che hai fatto per me e per tutto quello che continui a fare. Ti ringrazio davvero tanto». Parole che scaldano il cuore, indirizzate a un uomo che le ha salvato la vita con la sua fenomenale equipe. Patrizia Porcu ieri mattina ha raggiunto Nuoro, l’ospedale San Francesco, per dire grazie al direttore della Rianimazione, il mamoiadino Peppino Paffi. Lo ha fatto insieme alla sua stupenda famiglia: il marito Emilio Biselli, i figli Veronica e Flavio. I suoi pilastri. «A chi si trova nella mia stessa situazione dico: abbiate forza e coraggio, la vita può essere affrontata anche senza braccia e gambe, con le protesi. Piano piano, senza fretta, si può riprendere a sognare».

La rinascita

Questa donna-coraggio di Siniscola lo scorso ottobre ha rischiato di morire, dopo un viaggio in Egitto. Tutta colpa di un batterio aggressivo. Shock settico, parametri vitali compromessi. A Nuoro, però, hanno fatto il miracolo, anche grazie a un farmaco salvavita giunto in tutta fretta da Genova, in elicottero, dall’ospedale San Martino. Impossibile, tuttavia, evitare l’amputazione di gambe e braccia. Oggi Patrizia abbozza un sorriso, mentre osserva quelle protesi ricevute proprio di recente. Stupisce tutti, racconta la sua ripartenza con schiettezza, con una naturalezza devastante. È un inno alla vita. «Mi sembra già di camminare benissimo, le braccia invece sono ancora un po’ “così” perché me le hanno appena messe. Comunque, riesco a fare tanto. Non dico che sono al cento per cento, ma a piccoli passi sto riacquistando la mia vita».

Sinergia

Da una parte un viaggio che doveva essere solo un premio, momenti di relax da trascorrere in quella località turistica egiziana, Sharm el-Sheikh, tanto in voga dalle nostre parti. Dall’altra il dramma, il copione che cambia in modo repentino, in quella maledetta giornata di ottobre dello scorso anno. Patrizia inizia ad accusare i primi sintomi, il malessere si fa sempre più marcato. Ecco perché Emilio Biselli capisce che è il momento di prendere una decisione immediata: si rientra subito in Sardegna. Il marito di Patrizia adesso non smette di pensare a quegli angeli in camice, a quell’ospedale di Nuoro troppo spesso bistrattato ma che stavolta merita solo elogi. «L’organizzazione dell’azienda sanitaria di Nuoro è stata impeccabile. Non solo la Rianimazione, tutti hanno lavorato insieme in modo perfetto. Penso al direttore dell’ospedale, al laboratorio di analisi che ha permesso di fare una diagnosi accurata dal punto di vista infettivo. Quindi all’Ortopedia, alla direzione di presidio e al personale della Terapia intensiva». Biselli rimarca: «Valorizziamo anche questi aspetti, non parliamo solo dei problemi della nostra sanità. Questa di Nuoro è stata un’eccellenza».

I sogni

Coccolata dalla sua famiglia, e dalla comunità di Siniscola che, settimane fa, ha raccolto per lei 15 mila euro, in una serata emozionante. Patrizia Porcu assicura: «Ora voglio riprendere a guidare».

RIPRODUZIONE RISERVATA