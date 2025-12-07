VaiOnline
Volley.
08 dicembre 2025 alle 00:44

perde Dolianova, successo di palau  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La nona giornata della serie B di volley sorride a Capo d’Orso Palau e Phi Volley La Maddalena, protagoniste nei due campionati femminili con due vittorie in trasferta. Per Palau, in serie B1, è la seconda vittoria consecutiva, a Volpiano ha battuto 3-0 la Volley Academy, ultima in classifica (17-25, 22-25, 16-22). Con Felappi rimasta in panchina, l’attacco è stato sostenuto da Martinato (13 punti e 3 ace) e Casa (12). L’Alfieri è stata battuta 3-0 in casa dal Mondovì (19-25, 22-25, 18-25). La squadra di Loi resta incollata nei primi due set, e cede nelle fasi finali, fermata dal muro delle piemontesi.

In B2 continua la corsa della Phi Volley, a Roma ha battuto il Volley Friends 3-0 (20-25, 22-25, 23-25) e mantiene il terzo posto, in piena corsa playoff. Da applausi la rimonta da -4 nel terzo set, concretizzata con i punti di Lalli e Faccini.

Nona sconfitta per il Quadrifoglio Porto Torres, che a Roma combatte ma è sconfitto 3-0 dal Volleyrò. Stesso destino per La Smeralda Ossi, battuta in casa 3-0 dal Green Volley Roma.

Frena Dolianova

Nella serie B maschile la Vega Dolianova parte bene ad Anguillara Sabazia, vince il primo set ma viene rimontata e battuta 3-1 (16-25, 25-19, 25-18, 25-18). Avvio convincente, pareva una buona occasione. Poi il calo che ha favorito il successo laziale. La classifica si allunga, aumenta il distacco dalle prime, ma si accorcia rispetto a chi insegue.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 