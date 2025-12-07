perde Dolianova, successo di palau  

La nona giornata della serie B di volley sorride a Capo d’Orso Palau e Phi Volley La Maddalena, protagoniste nei due campionati femminili con due vittorie in trasferta. Per Palau, in serie B1, è la seconda vittoria consecutiva, a Volpiano ha battuto 3-0 la Volley Academy, ultima in classifica (17-25, 22-25, 16-22). Con Felappi rimasta in panchina, l’attacco è stato sostenuto da Martinato (13 punti e 3 ace) e Casa (12). L’Alfieri è stata battuta 3-0 in casa dal Mondovì (19-25, 22-25, 18-25). La squadra di Loi resta incollata nei primi due set, e cede nelle fasi finali, fermata dal muro delle piemontesi.

In B2 continua la corsa della Phi Volley, a Roma ha battuto il Volley Friends 3-0 (20-25, 22-25, 23-25) e mantiene il terzo posto, in piena corsa playoff. Da applausi la rimonta da -4 nel terzo set, concretizzata con i punti di Lalli e Faccini.

Nona sconfitta per il Quadrifoglio Porto Torres, che a Roma combatte ma è sconfitto 3-0 dal Volleyrò. Stesso destino per La Smeralda Ossi, battuta in casa 3-0 dal Green Volley Roma.

Frena Dolianova

Nella serie B maschile la Vega Dolianova parte bene ad Anguillara Sabazia, vince il primo set ma viene rimontata e battuta 3-1 (16-25, 25-19, 25-18, 25-18). Avvio convincente, pareva una buona occasione. Poi il calo che ha favorito il successo laziale. La classifica si allunga, aumenta il distacco dalle prime, ma si accorcia rispetto a chi insegue.

