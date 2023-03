Perde anche con l’Aquila: per la Torres è crisi vera  

Aquila Montevarchi 1

Torres 0

Aquila Montevarchi (3-5-2) : Giusti; Chiti (43’st Bertola), Gennari, Lischi; Silvestro (28’ st), Cerasani (43’ st Amatucci), Kernezo (23’ st Perez), Fiumanò, Mussis; Italeng (23’ st Rovaglia), Giordani. In panchina Mazzini, Rossi, Biagi, Boncompagni, Nador, Marcucci, Enyan, Sorgente. Allenatore Banchini.

Torres (3-4-1-2) : Garau; Antonelli, Dametto, Pinna (40’ st Lisai); Gianola, Lora (23’ st Onoregbe), Bonavolontà, Girgi; Saporiti; Ruocco, Scappini (23’ st Omoregbe). In panchina Salvato, Carboni. Allenatore Sottili.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Rete : 32’ pt Italeng.

Note : a mmoniti Fiumanò, Lischi, Manè, Rovaglia, Bonavolontà. Recupero: 1’ pt-4’ st.

Montevarchi. Nessuna reazione. Neppure contro la peggiore difesa del campionato. A Montevarchi arriva la terza sconfitta di fila. Basta un gol di Italeng per domare una Torres rimaneggiata non solo per i 4 infortunati e i 3 squalificati ma anche per i due influenzati (Campagna e Heinz) rimasti in albergo. Difesa a tre con Pinna, con Gianola e Girgi sulle fasce. L’avvio non è neppure male: al 4’ su un lancio lungo per Ruocco il difensore Gennari di testa beffa il portiere ma Ruocco non riesce a raggiungere la palla e segnare a porta vuota. Al 9’ cross da destra di Gianola e Girgi colpisce di testa: si salva in tuffo il portiere. Alla mezz’ora bolide di Kernezo angolatissimo e Garau respinge con buon riflesso. Al 32’ traversone da destra di Silvestro, stacca Cerasani, palla sul palo sinistro, il più lesto è Italeng che brucia Antonelli. Nel finale Saporiti prova lo spiovente: alto di mezzo metro.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Torres preme ma è pericolosa solo al 63’ con l’incornata di Lora che il portiere alza sopra la traversa. La squadra sassarese perde palla, Italieng va via sulla destra, salva Dametto quasi sulla linea. Si chiude col tridente Scotto, Omoregbe e Ruocco. Al 76’ la Torres pareggia: punizione di Saporiti, torre di Scotto e Dametto insacca ma il gol è annullato per un fuorigioco misterioso. All’84’ su calcio d’angolo Antonelli incrocia di testa ma la palla esce fuori d’un soffio. Al 90’ Garau interviene in due tempi sul tiro angolato di Giordani.

