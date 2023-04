San Nicola Ozieri 1

Tuttavista 0

San Nicola Ozieri : Scanu, Cossu, Murabito, Stenta, Sau, Filia, Campana (60’ Becciu), Sanna (58’ Nulvesu), Molozzu (70’ Ghera), Becciu, Argeni (56’ Langiu). Allenatore Sannio.

Tuttavista : Olianas, A. Mameli, Carta (40’ Rodriguez), Fadda (60’ Puggioni), Busu (88’ Mastio), Al. Floris, Lai, S. Mameli, Caggiu, Bette, G. Floris. Allenatore Solinas.

Arbitro : Pintus di Olbia.

Rete : 45’ Argeni.

Il San Nicola fa sua la gara contro il Tuttavista, in un pomeriggio caldo con le due squadre paghe per i rispettivi risultati raggiunti: San Nicola salvo, Tuttavista in Promozione. In campo tanti ragazzi dei rispettivi settori giovanili, che certamente torneranno utili per il prossimo campionato. Primo tempo piuttosto equilibrato, con le due squadre che non si fanno troppo male. La rete che decide l’incontro arriva al 45’: mischia nell’area del Tuttavista, irrompe Argeni che insacca alle spalle di Olianas. Il Tuttavista rientra in campo nella ripresa con la chiara intenzione di riequilibrare il risultato: ci prova prima Caggiu, poi Busu. Entrambi sfiorano la rete. (a.d.)

