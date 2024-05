perdaxius ai playout, il Masainas cade solo all’ultima gara 

Antiochense 0

Perdaxius 2

Antiochense : Pintus, Cauli (75’ Orrù), Valentino, Madeddu, Congiu, Frau, Armeni, Manca, Gherardini (60’ Podda), Sabiu (88’ Diana), Medda. Allenatore Serra.

Perdaxius : E. Di Meglio, Curreli, Porcu, C. Di Meglio, Manca, Aly, Congiu, Chia (80’ Lorrai), Tinti, Deluna (74’ Fidanza), Miali. Allenatore Tinti.

Arbitro : Cuneo di Carbonia.

Reti : 5’ Tinti, 65’ Curreli

Il Perdaxius sbanca Sant’Antioco e conquista il derby del Sulcis ma deve fare comunque gli spareggi salvezza per cercare di rimanere in Prima categoria. Gli ospiti, guidati dall’allenatore – giocatore Fabio Tinti, passano in vantaggio al 5’ proprio con lui, capace di finalizzare un’azione bruciante che ha fatto pendere da subito la gara a favore del Perdaxius. Poi Antiochense a un passo dal pareggio: assist di Armeni per Gherardini che da pochi metri alza sopra la traversa un pallone che chiedeva solo di essere spinto in rete. Nella ripresa il gol della certezza per il Perdaxius lo sigla Curreli al 65’ con una conclusione dall’interno dell’area: parabola strana che scavalca il portiere. Gli ospiti, considerata la posta in palio, sono più motivati e all’Antiochense dice male: Manca non finalizza una palla che avrebbe riaperto la gara.

RIPRODUZIONE RISERVATA