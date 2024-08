Perdasdefogu sotto choc per l’addio a Gabriele 

Una folla sgomenta ha partecipato ieri ai funerali di Gabriele Piroddi folgorato giovedì in una cabina dell’Enel a Girasole. Una chiesa gremita per le esequie del ventiquattrenne celebrate da don Luca Fadda. Il sindaco di Perdasdefogu Bruno Chillotti si è unito al dolore della comunità. «Siamo costernati per questa immane tragedia». La segreteria nazionale Ugl Chimici ha espresso profondo cordoglio e i segretari nazionale elettrici Michele Rizzi, il segretario nazionale Eliseo Fiorin, della Ugl Chimici hanno inviato un messaggio di solidarietà non solo alla famiglia di Gabriele, ma anche a tutti i colleghi dell'Enel che stanno vivendo questa drammatica perdita. «Siamo profondamente addolorati per questa tragedia che ha colpito uno dei nostri giovani lavoratori. Esprimiamo la nostra vicinanza a tutta la comunità di lavoratori dell’Enel, che in questo momento è comprensibilmente scossa e provata dall’accaduto». Ribadiscono vicinanza alla famiglia del giovane anche Cgil e Filctem della Sardegna. «Dalle comunicazioni ricevute riguardo al mancato sequestro della cabina da parte della Procura sembrerebbe che quanto accaduto ieri a Girasole non si configuri come incidente mortale sul lavoro. La tragedia deve comunque farci riflettere sulla salute e sicurezza sul lavoro e ciò sarà anche utile per Enel e per i suoi dipendenti, per confermare un impegno condiviso tra azienda e sindacati per un lavoro sempre più all’insegna del benessere e dell’incolumità delle persone». E-distribuzione è vicina alla famiglia di Gabriele per il triste evento: «L’azienda sta collaborando attivamente con le autorità competenti per ricostruire le dinamiche dell’accaduto».

