Perda Rubia, un bollino di qualità  

Tenute Perda Rubia tra “I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia”. Un nuovo bollino di qualità, quello riconosciuto dalla guida curata da Luciano Ferraro e James Suckling, presentata nei giorni scorsi a Milano, per il pioniere del Cannonau in purezza, punto di riferimento per la viticoltura sarda di qualità. «Essere scelti tra i 100 migliori vignaioli d’Italia - commenta Mario Mereu, alla guida della terza generazione familiare - significa vedere riconosciuto il valore del nostro percorso. È un tributo al lavoro di mio nonno, che per primo credette nel cannonau in purezza, e alla coerenza con cui continuiamo a interpretare l’Ogliastra nel bicchiere oggi». Fondata alla fine degli anni Quaranta dal commendator Mario Mereu, Tenute Perda Rubia è stata la prima cantina in Sardegna a vinificare e imbottigliare cannonau in purezza, aprendo la strada a una nuova consapevolezza del potenziale vitivinicolo dell’Isola. Oggi, con 600 ettari complessivi e 20 nel territorio di Talana, l’azienda continua a essere un punto di riferimento. (ro. se.)

