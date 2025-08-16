Percorso turistico con totem in castagno 

Il Comune di Aritzo investe sulla valorizzazione del patrimonio storico e ambientale. Dopo la realizzazione della strada che collega le alture di Santa Maria al fiume di Geldesi, ora decolla un nuovo progetto turistico. In più punti dell’abitato, la posa di vari totem realizzati in castagno locale e pannelli in Dbond ospitano immagini, testi e una sezione tattile per la fruibilità da parte degli ipovedenti di varie informazioni su siti museali e ambientali. Si aggiunge un codice QR collegato ad una piattaforma (di prossima pubblicazione) con contenuti in quattro lingue, fra immagini, video, tour virtual, audioguide e videoguide in lingua dei segni.

L’intervento è reso possibile con un finanziamento del Gal Barbagia-Gennargentu-Mandrolisai. Ci hanno lavorato gli architetti Mauro Fabri e Claudio Zedda e le aziende ConsulMedia srl e Giovanni Pinna - Carpenteria metallica. «Siamo soddisfatti per questo ulteriore tassello che ci consentirà di promuovere l’immagine del nostro paese - dice il sindaco Paolo Fontana -. I totem metteranno a sistema siti museali, murales, fontane storiche, chiese. Seguirà l’abbattimento delle barriere architettoniche con la sistemazione di passerelle, sensoriali e visive». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA