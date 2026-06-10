Percorso più sicuro per i pellegrini, mozione approvata 

Più sicurezza per i pellegrini del Cammino minerario di Santa Barbara, nel tratto tra il villaggio di Portixeddu e la vicina Posada “Golfo del Leone”. Lo chiede il consigliere comunale del gruppo di minoranza Francesco Caboni, che sui problemi del tratto di strada ha presentato una mozione in Consiglio comunale.

«L’obiettivo della mozione – spiega Caboni – è garantire l’incolumità dei pellegrini del Cammino, attraverso urgenti interventi sulla viabilità. In particolare mi riferisco al tratto di collegamento tra Portixeddu e la posada. La struttura offre agli ospiti solamente il pernottamento. Questi per ristorarsi sono costretti a spostarsi nella vicina frazione».

Il tragitto di quasi due chilometri presenta numerose criticità. «Il tratto di strada è privo di illuminazione – aggiunge – oltre alla mancanza di segnaletica stradale, che espone i camminatori a numerosi rischi». La mozione è stata approvata all’unanimità dall’assemblea civica. «Grazie al voto unanime del Consiglio comunale – conclude – la mozione impegnerà ora il sindaco e la Giunta ad avviare un’interlocuzione con gli altri enti preposti, affinché sia garantita sulla viabilità la sicurezza ai turisti e al resto dei cittadini».

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