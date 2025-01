Percorso pedonale pronto lungo un tratto di via Trieste 

I pedoni potranno percorrere in sicurezza via Trieste, una delle più trafficate in città, grazie al nuovo percorso pedonale realizzato sul lato sinistro per chi si sposta a piedi.

Analoghi percorsi pedonali erano stati realizzati in via Porcu, in via Umberto e in via Martini. In via Bonaria, un tratto è stato delimitato da dissuasori per impedire la sosta selvaggia, che invece continua nel resto della strada. I paletti c’erano anche in via Garibaldi e in piazza Santa Maria, ma erano stati rimossi da automobilisti in cerca di parcheggio nell’area pedonale. Un lungo percorso per chi si sposta a piedi era stato realizzato anche in via Marconi, nel tratto da piazza Sant’Elena a via Merello.

RIPRODUZIONE RISERVATA