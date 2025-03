Percorso museale nelle case storiche 

Dopo anni di lavoro, Meana Sardo inaugura oggi un nuovo percorso archeo-etnografico che arricchisce l’offerta culturale del territorio. Un viaggio nella cultura locale che si snoda dall’area archeologica del nuraghe Nolza al centro storico del paese con la monumentale fonte di Funtana Manna e due dimore antiche trasformate in scrigni della memoria: casa Manca, al cui interno si possono ammirare l’arte tessile locale, una collezione di abiti tradizionali con un’aula didattica, e la casa Mattana Dessì che offre uno sguardo intimo sulla vita contadina del passato. Un progetto avviato dal Comune nel 2006 e portato avanti dalle varie amministrazioni con la progressiva acquisizione di tre case storiche restaurate e restituite alla comunità come spazi culturali, su cui ha creduto fortemente l’associazione culturale S’Andala che ha ideato e costruito il percorso. «Custodire il passato per progettare il futuro: con questa visione abbiamo lavorato fino alla realizzazione di un percorso stabile, grazie al prezioso contributo di tutta la comunità - dice la presidente Annina Sanna - noi continueremo a collaborare». Ad occuparsi della gestione sarà la cooperativa Ortuabis che dagli anni Novanta cura l’area archeologica. Guide esperte che, col supporto di 4 ragazzi del servizio civile e sotto la supervisione di S’Andala, hanno riorganizzato l’allestimento. «L’inaugurazione è l’8 marzo, data scelta per valorizzare il lavoro femminile - dice il sindaco Salvatore Marras - il percorso oltre a salvaguardare il passato porta avanti i valori che le donne di Meana ci hanno trasmesso».

