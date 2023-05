Percorso in bici fra verde e mare 

Via libera alla pista ciclopedonale che dal lungomare di Torregrande porta al porticciolo turistico, poco meno di un chilometro e mezzo tra la battigia e via Millelire. Costo un milione 874 mila euro di cui 1,8 messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La conferenza dei servizi convocata dal dirigente del settore dei Lavori pubblici e manutenzioni Alberto Soddu ha dato l’ok, con alcune osservazioni non rilevanti dal Servizio territoriale dell’Ispettorato ripartimentale e dal Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale al progetto definitivo per la realizzazione della “pista ciclabile e dei servizi annessi nella borgata di Torregrande” confezionato dal raggruppamento degli ingegneri Riccardo Auteri, Narciso Piras, dall’architetto Valerio Montieri, dal geologo Valentino Demurtas e dall’agronomo Federico Corona.

Il percorso

«Il progetto, che rientra nel quadro del Programma di rigenerazione urbana, prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale tra la borgata e il porticciolo turistico. Il percorso punta al completamento del processo di rigenerazione della località marina e risponde alla valorizzazione degli ambiti naturali presenti nell’area» precisa l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete. Non sarà una semplice pista riservata ai pedoni e ai ciclisti ma una vera e propria zona comfort con parcheggi, illuminazione pubblica, panchine, sottoservizi e tanto verde con le specie tipiche della zona. Si tratta di un progetto funzionale in continuità con quello più generale destinato ad allungarsi dall’ex Hotel del Sole al Pontile. Un percorso di oltre sei chilometri tra pineta e spiaggia.

La via dei Fenici

Da via Millellire oltre Villa Baldino parte anche un altro passaggio pedonale creato nel percorso archeologico della cosiddetta “via dei Fenici” realizzata all’interno delle peschiere di Sa Mardini, data in concessione al Nuovo Consorzio, e di Mistras, gestita dalla società Cooperativa pescatori e molluschicoltori. Una vecchia incompiuta costata fior di soldi, 800mila euro, nata 15 anni fa con il ministro ai Beni culturali Sandro Bondi. Dei nove chilometri in terra battuta, attrezzati con aree sosta e ristori dopo tanti anni se ne possono percorrere ancora appena tre. Sulle passerelle che attraversano le due peschiere non si passa: dietro front. Le cooperative che gestiscono gli specchi d’acqua hanno chiuso i cancelli a doppia mandata: il passaggio disturba la pesca, è la denuncia. Tra i sindaci di Cabras, Oristano e le due cooperative ci fu un tentativo, poi caduto nel vuoto, per definire il passaggio entro certe ore e certi giorni. «Da quel che mi risulta un accordo allora era stato trovato. Non so proprio che dire: un disastro» precisa l’archeologo Momo Zucca. Un accordo che vale quanto il due di picche come ha scritto la Corte di Cassazione nella sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura contro l’ordinanza del Tribunale che rigettava la richiesta di sequestro preventivo del percorso dei Fenici. In sostanza è stato ribadito che non c’è mai stato un accordo definito tra le parti interessate al progetto e quindi vincolante per le due concessionarie delle peschiere.