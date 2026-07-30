«Percorso Domus da riattivare» 

«Le attività culturali sono importanti, non sono solo spettacoli. C’è bisogno di ritornare a una cultura diffusa e non elitaria. Il Comune non deve spendere, ma utilizzare i fondi per investire sul sistema». Così il sindaco di Guspini Marco Pala sull’intenzione di riattivare il percorso denominato “Domus Guspini”, con un itinerario che, si snoda per le vie del centro storico che è restato bloccato per oltre 20 anni.
Fabrizio Saba imprenditore locale dice «Dobbiamo valorizzare questi siti. Le case a corte rappresentano un patrimonio e una ricchezza incalcolabili. Con volontà si può trasformare queste eccellenze in un progetto turistico. Non basta avere luoghi da visitare: bisogna creare una cultura dell’accoglienza. L’idea di coinvolgere cittadini dovrebbe inserirsi in un sistema più ampio e organizzato. Guspini non può limitarsi a essere un luogo di passaggio. Deve diventare una destinazione dove il turista sceglie di fermarsi».
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