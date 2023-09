Percorso di fede, tappa a Laconi 

Il paese di Sant’Ignazio si conferma una fra le “capitali” del francescanesimo e meta prediletta del turismo religioso nell’isola. C’è enorme fermento nel comune del Sarcidano per accogliere i partecipanti all’evento organizzato dall’assessorato regionale al Turismo “Noi camminiamo in Sardegna”, in programma dal 3 al 7 ottobre, per concludersi con la conferenza finale.

Cammino Francescano

Dal 3 ottobre, alcuni gruppi composti da giornalisti, videoreporter, influencer, esperti e appassionati, cammineranno contemporaneamente sui principali itinerari spirituali della Sardegna per poi incontrarsi a Laconi, dove racconteranno e condivideranno l’esperienza. Un percorso di fede in dieci tappe, fino alla casa natale di Sant’Ignazio. Alla conferenza finale, saranno presenti anche i camminatori della prima edizione.

La rete

L’iniziativa rientra nel programma delle manifestazioni promosse in sinergia con la Fondazione Cammino Francescano in Sardegna che ha sede legale a Laconi (capofila del progetto) e costituita dai Comuni di Alghero, Bosa, Bottida, Cagliari, Castelsardo: Cuglieri, Gesturi, Iglesias, Laconi, Luogosanto, Fonni, Mores, Oristano, Pula, Sanluri, Sorso, Sassari, tre ordini Francescani. Grande impegno per la presidente del cda della Fondazione Maria Ignazia Deidda, vicesindaco e delegata alla promozione del territorio, insieme al sindaco Salvatore Argiolas e all’intera Giunta. «In questi giorni – spiega - si sta lavorando a stretto contatto con la macchina organizzativa regionale affinché tutto sia pronto per la manifestazione, coinvolgendo l’amministrazione comunale, la popolazione e i diversi attori economici locali. Ci teniamo che tutto vada per il meglio in quanto riteniamo che questa sia una grande opportunità per lo sviluppo turistico del paese oltre che un’importante vetrina per la Fondazione. Il il turismo lento e sostenibile è uno degli obiettivi principali che ci poniamo». Dalla sua costituzione, la fondazione aveva trovato una grande condivisione del progetto da parte della Regione e dalla Conferenza episcopale sarda. «Una ulteriore tappa del progetto di valorizzazione e promozione del turismo dei cammini e degli itinerari spirituali- evidenzia l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa - attraverso il quale vogliamo valorizzare la nostra isola, sotto il profilo storico, culturale, naturalistico, religioso e identitario».