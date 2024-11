Percorso ciclopedonale allagato da due mesi: in via Pessagno protestano runner e ciclisti 

Da due mesi il percorso ciclopedonale lungo il canale di Terramaini, in via Pessagno, è impraticabile: un tratto è invaso dall'acqua, in molti punti ci sono delle pozze ampie. Il percorso in questione, che collega il ponte Nervi a Molentargius, è frequentato da ciclisti, runner e famiglie con bambini. Ma da settembre in quel tratto è impossibile passarci.

A denunciare la situazione è l'associazione “Donne in bici e micromobilità”. «Stanno arrivando parecchie lamentele da runner, ciclisti e da chi vuole solo fare una passeggiata», dice Kety Piras, presidente dell'associazione. «Due mesi fa, in Commissione consiliare Mobilità ho chiesto che venisse trovata una soluzione, intervenendo sul posto. Purtroppo, però, non mi hanno dato ascolto. L'ho nuovamente fatto presente all'assessore della Mobilità Yuri Marcialis, che mi auguro prenda a cuore questo problema e renda nuovamente fruibile questo percorso ciclopedonale». Piras sottolinea inoltre che il tratto allagato è il più frequentato da pedoni e ciclisti, proprio per il suo collegamento diretto con il parco di Molentargius e perché è percorribile in totale sicurezza: «È un po’ come l'asse mediano per gli automobilisti. I percorsi per pedoni e ciclisti sono sempre trascurati, sono gli ultimi ad avere l'attenzione che meritano. Ricordo che ogni persona che svolge uno stile di vita attivo contribuisce anche a una minore congestione del traffico urbano. Dovrebbe esserci una maggiore attenzione e chiediamo che si intervenga al più presto per rendere il percorso di via Pessagno nuovamente agibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA