Percorso benessere, un chilometro di salute 

Inaugurato il “Chilometro della salute”, il primo dei sette percorsi previsti in ambito urbano. L’obiettivo è rendere fruibili e cardio protetti grazie alla presenza dei defibrillatori dei tracciati per il fitness.

Il progetto sorto grazie alla sinergia fra l’amministrazione comunale, gli enti del terzo settore cittadini e la Asl Sulcis Iglesiente, nella mattinata di sabato ha visto coinvolte oltre 500 persone per la presentazione del percorso di via Tangheroni: «L’attività sportiva è fondamentale per il miglioramento della qualità della vita che, non si esprime solo da un punto di vista fisico, ma anche psicologico, il progetto ha un importante riflesso in ambito sociale. - spiega il direttore tecnico della Asd Jolao Iglesias e presidente della Rete Sarda Diabete, Riccardo Trentin - Siamo la prima realtà in Sardegna a fare in modo che esista un programma condiviso per l’attività sportiva utilizzata come strumento di prevenzione per le malattie croniche non trasmissibili».

Il percorso che parte da via Tangheroni è stato mappato e georeferenziato ed è consultabile tramite un “Qr code” presente nei cartelli indicativi. Questi daranno la possibilità di mostrare la durata del tragitto, la precisa distanza e le calorie bruciate a seconda della tipologia d’allenamento che si intende svolgere.