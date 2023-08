Percorso a ostacoli per le ambulanze 

L’appuntamento con l’elisoccorso è da incubo: le ambulanze devono attraversare prima di giungere allo stadio uno sterrato costellato di buche.

Desta perplessità e proteste infatti la condizione in cui si trova da anni il vasto sterrato che sta attorno allo stadio comunale Zoboli: all’interno dell’impianto sportivo atterra l’elisoccorso dal momento che non viene più utilizzata da tempo l’area un tempo prescelta a fianco all’ospedale Sirai. Ma per accedere allo stadio occorre affrontare un percorso da brivido, fra avvallamenti, buche, enormi pozzanghere d’inverno e polvere che si leva a quintali come in queste giornate di forte vento: «Situazione assurda – analizza Francesco Murroni, volontari Asvoc - se si pensa che si fa tutto il possibile per guadagnare secondi preziosi nell’assistenza: percorrere quel tratto mette a rischio ulteriormente il paziente». Protesta anche il presidente del Coordinamento Socor Sulcis Iglesiente a nome di tutti i sodalizi: «Percorrere quei cento metri è un’impresa da conducente di auto fuoristrada e non da ambulanza e ricorda in modo peggiore il problema che avevamo all’ingresso del pronto soccorso del Sirai». Lo scempio si trova peraltro in una zona nevralgica della città, fra stadio, hotel, scuole e centri commerciali. Il suggerimento dei sodalizi è nell’immediato di colmare i buchi o di realizzare una provvisoria striscia d’asfalto dall’accesso all’area sino allo stadio.

