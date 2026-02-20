Percorso a ostacoli nel Basso Sulcis 

Se per risolvere i problemi che fanno disperare gli automobilisti che ogni giorno percorrono la strada provinciale Carbonia Villamassargia sono in arrivo due milioni di euro, in numerose altre strade del Sulcis chi viaggia guida nella speranza di deviare in tempo buche e voragini e non si intravvedono progetti o fondi per risolvere il problema.

Il tour

Già partendo dalla periferia di Carbonia , le rotonde sulla Statale 126, come quella di Is Maccionis, sono in pessime condizioni. Escludendo la rotonda che conduce alla Grande miniera di Serbariu che è stata sistemata in vista del passaggio del Giro di Sardegna (che arriva a Carbonia il 26 febbraio), gomme e pneumatici devono affrontare buche e piccoli cedimenti all’altezza di Is Gannaus, Is Pusceddus e Is Scordeddas. Allontanandosi da Carbonia, disagi sulla Statale 293 nei ponti all’altezza di Piscinas e sulla 195 da San Giovanni Suergiu a Giba dove il tratto iniziale necessita di essere allargato. Ma il problema più grave sono i cedimenti sulla 195 nei pressi del bivio per Villarios e all’ingresso di Giba. «Attualmente la manutenzione delle strade da parte di Anas è inesistente. – dice Andrea Pisanu, sindaco di Giba e presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis - Nonostante le numerose segnalazioni sia dei Comuni sia dei cittadini, non si è mosso nulla. Chiedo che i lavori promessi vengano avviati al più presto al fine di evitare gravi conseguenze per l'incolumità degli utenti della strada». Anas, il 13 settembre del 2024, aveva garantito che per il tratto della strada statale 195 “Sulcitana” tra Giba e San Giovanni Suergiu era in corso di ultimazione la progettazione degli interventi per la manutenzione della carreggiata, ma ad oggi nessun intervento è stato effettuato, salvo qualche rattoppo di buche nei giorni scorsi. Non si sta meglio nelle provinciali del Basso Sulcis, come la 77 che dalla rotonda di Is Cordeddas arriva al bivio con la statale 195: servirebbe un importante intervento al manto stradale così come sulle provinciali109 e 110, ma i danni peggiori sono sulla provinciale 73, nel tratto che va dalla rotonda per Is Solinas a Is Pillonis. «Percorro giornalmente questa strada – dice Paolo Dessi, autotrasportatore di Sant’Anna Arresi – per via delle numerose buche nei giorni scorsi ho danneggiato il camion, un danno di oltre 400 euro. Questo tratto di strada versa in pessime condizioni da anni e le ultime piogge hanno ulteriormente danneggiato l’asfalto».

Proteste vane

Problema rimarcato più volte dai sindaci di Sant’Anna Arresi e Masainas che hanno inviato una richiesta di incontro per un tavolo tecnico con Provincia, Consorzio di bonifica e i gestori delle saline, finalizzato alla definizione di un cronoprogramma di interventi strutturali e all’individuazione di soluzioni per la messa in sicurezza delle varie arterie. L’amministrazione provinciale, tramite il consigliere con delega alla Viabilità Sasha Sais spiega che «è stato previsto un intervento da poco più di 200 mila euro per la provinciale 109. Inoltre per sp 73 abbiamo inoltrato una richiesta di indennizzo da 600 mila euro tramite i sostegni destinati dal Governo per i danni causati dal ciclone Harry».

