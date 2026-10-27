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Sedilo.
28 ottobre 2026 alle 00:56

Percorsi turistici “intelligenti” per valorizzare le bellezze locali 

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Valorizzare il patrimonio storico, archeologico e identitario di Sedilo attraverso tecnologie innovative e percorsi accessibili a tutti. Con questo obiettivo il Comune ha presentato al ministero della Cultura la candidatura al bando “Cultura nei piccoli comuni”, riservato ai centri con meno di 25mila abitanti.

Il progetto, “Sedilo, il paese che racconta”, ha come partner dell'iniziativa il Gruppo comunale di Protezione civile e l'associazione Santu Antinu, storica realtà impegnata nella tutela e promozione della tradizione di San Costantino e dell'Ardia. L'intervento punta a creare tre percorsi turistico-culturali accessibili: dal museo del Territorio al Santuario di San Costantino, nell'area archeologica di Iloi, Ispiluncas e Serra Linta, e nel centro storico con il museo dell'Ardia.

Lungo gli itinerari saranno installati 50 dispositivi intelligenti, alimentati da piccoli pannelli solari e in grado di fornire informazioni sugli smartphone dei visitatori. Particolare attenzione sarà riservata anche all'accessibilità, con informazioni sui servizi, segnalazioni di eventuali ostacoli e percorsi facilitati per persone con ridotta mobilità.

Secondo quanto illustrato nella proposta, «l'iniziativa potrebbe contribuire ad aumentare l'attrattività turistica di Sedilo durante tutto l'anno». Se il finanziamento verrà concesso, le attività partiranno tra un mese per concludersi entro febbraio 2027. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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