Percorsi sicuri al camposanto monumentale 

Oggi e domani, giornate tradizionalmente legate alla commemorazione dei defunti, il Comune apre ai visitatori un percorso sicuro nel Cimitero monumentale di Bonaria, per consentire di rendere omaggio ai propri cari in sicurezza anche all'interno delle aree recentemente interdette al pubblico.
L'apertura temporanea del percorso è stata disposta con ordinanza sindacale firmata dal sindaco Massimo Zedda, e si inserisce nelle misure di tutela adottate per garantire la sicurezza dei visitatori durante le visite commemorative.
Le aree interessate sono state transennate e rese accessibili attraverso percorsi in sicurezza, in conformità con quanto stabilito dall'ordinanza n.19/2025 che aveva previsto interventi di monitoraggio di alcune zone a rischio.
Il cimitero di San Michele, quello della Municipalità di Pirri e il cimitero monumentale di Bonaria (apertura cancello principale di viale Bonaria) saranno infatti accessibili con orario continuato dalle 8 alle 17.30.
In previsione del consistente afflusso di visitatori, nello stesso periodo sarà sospeso l'ingresso al cimitero di San Michele per i veicoli privati in possesso di pass-auto. Per facilitare la mobilità del pubblico, nello stesso cimitero sarà attivo un servizio di trasporto gratuito.
