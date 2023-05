Percorsi sensoriali e cultura immersi nel viola della lavanda 

La lavanda per attirare i turisti. A Riola Sardo non ci sarà solo il momento dedicato al taglio e alla raccolta della lavanda nella tenuta di Elvio Sulas ma anche una serie di eventi culturali. «Sabato 27 maggio l’astrofisica Barbara Leo guiderà i partecipanti alla scoperta delle costellazioni - spiega Nicola Sulas, figlio di Elvio - Si potrà osservare il cielo al telescopio nella suggestiva cornice del campo viola». Dal 3 al 30 giugno un percorso sensoriale nel campo con la lavanda in fiore. Il 24 e il 25 giugno, il primo e il 2 luglio con un docente di fotografia paesaggistica si potranno imparare nuove tecniche fotografiche; il 2 luglio anche un’estemporanea di pittura. ( s.p. )

