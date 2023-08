Percorsi sensoriali al castello 

Dopo la riapertura del parco, a poco meno di un mese dall’incendio che il 26 luglio scorso ha devastato una parte del colle di San Michele, ha ripreso la piena operatività anche l’attività nel castello che domina la cima.

Oggi alle 18 sono in programma i “Percorsi sensoriali”, un’occasione per conoscere in modo esperienziale la storia del Castello e la vita delle persone che lo abitarono in passato. L'incontro, rivolto ad un pubblico adulto, è dedicato alla scoperta dei 5 sensi tra le sale del monumento storico ed è pensato per stimolare udito, vista, olfatto, tatto e gusto.

Il ciclo di iniziative che segnano la riapertura del Castello si concluderà sabato prossimo alle 17 con la caccia al tesoro del Castello, laboratorio dedicato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni che potranno scoprire, giocando, dove è nascosto il forziere della contessa donna Violante Carroz, che fu l’ultima esponente della famiglia a vivere come castellana. Maledetta dal clero per l’assassinio di un sacerdote, in suo onore il castello fu detto “della contessa”.

Finita l’era dei Carroz, il castello per oltre un secolo fu abbandonato, poi adibito a lazzaretto durante la peste di sant’Efisio (1652-56) e riprese funzioni militari a fine XVIII secolo: nel 1793 l’ultimo momento di gloria, dotato di cannoni, difese la città dall’invasione delle milizie napoleoniche. Nel 1867 fu venduto al marchese Roberti di san Tommaso, che lo fece restaurare da Dionigi Scano e iniziò il rimboschimento del colle con pini d’Aleppo. Dal 1929 al 1972 fu stazione radio-telegrafica della Marina militare. Ora la fortezza è un moderno centro d’arte e cultura.

RIPRODUZIONE RISERVATA