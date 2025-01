«Percorsi più sicuri vuol dire restituire spazi più vivibili» 

La delibera della Giunta che rilancia il progetto Caralis parla chiaro: miglioramento della mobilità sotto il profilo della sicurezza. «Siamo ben felici del fatto che il Comune, già da diverso tempo, abbia cominciato a intraprendere un piano per la sicurezza delle strade in città incentrato sulla pianificazione», spiega Luca Carboni, rappresentante di Mesu, associazione ecologista e per il diritto alla città (sede a Villanova). «Strade più sicure significa avere una città più vivibile, non solo per i pedoni o per i ciclisti ma anche per gli stessi automobilisti. Siamo ben consapevoli del fatto che non esiste una soluzione univoca al problema della sicurezza, ma l’idea del Comune di lavorare su una pianificazione è confortante», aggiunge.

Mesu, un anno fa, aveva dato vita a una campagna di sensibilizzazione (insieme a Laboratorio Villanova) contro la velocità delle auto nel quartiere. «Bene anche l’idea degli autovelox “a sorpresa”», dice ancora Carboni, «così come gli attraversamenti pedonali rialzati che “disegnano” marciapiedi continui, come in via Dante, per esempio, che danno una percezione nuova dove le auto sono come “ospiti”», e non più “padrone” della strada, «e pedoni e ciclisti si sentono più sicuri». ( ma. mad. )

