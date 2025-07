Percorsi pedonali più sicuri: via ai lavori del Comune 

Ad Assemini sono partiti ieri i lavori per la realizzazione di opere dedicate alla sicurezza dei pedoni. In via San Cristoforo, una della arterie più trafficate di Assemini che collega la stazione dei treni centrale con la rotonda di via Cagliari e via Carmine, è stato installato un passaggio pedonale: «Si tratta di una via a senso unico, dove le macchine talvolta sfrecciano ad alta velocità – ha spiegato il sindaco Mario Puddu –. Per questo abbiamo ritenuto urgente delimitare il percorso con la segnaletica orizzontale e con i paletti protettivi».

Nei punti dove non è possibile dotare la cittadina dei marciapiedi rialzati, la soluzione dei camminamenti pedonali è una valida alternativa. Assemini, già in alcune strade (come le vie Leo, Roma e Trento), ne è già provvista. Un lavoro fortemente voluto dall’amministrazione e, in particolare, dall’assessorato ai Servizi manutentivi. «Posizioneremo questa tipologia di camminamenti - ha aggiunto l’assessore Matteo Venturelli - anche in altre zone del paese nelle quali il traffico, negli anni, si è intensificato. La tutela della sicurezza di residenti e pedoni in generale è una delle nostre priorità». Tra gli obiettivi c’è anche quello di ridisegnare le strisce pedonali di attraversamento.

