Percorsi pedonali nelle strade rinnovate 

Nelle strade dove è stato rifatto l’asfalto, prosegue il rifacimento anche dei percorsi per i pedoni. I lavori si sono conclusi nei giorni scorsi in via Pola e nel secondo tratto di via Porcu, dopo il palazzo comunale. Prima era toccato a via Bonaria e a via Marconi, dove il passaggio era stato realizzato ex novo nella parte sinistra in direzione cimitero, dall’altezza di piazza Sant’Elena e fino all’incrocio con via Merello. In alcune zone si attende però anche la sistemazione dei dissuasori a proteggere i percorsi. I paletti in ferro erano infatti prima presenti sia in via Bonaria che in via Porcu.

Lo scopo è cercare di incrementare la sicurezza di chi si sposta a piedi.Per questo erano state realizzate diverse isole pedonali. Oltre a via Porcu, via Martini e via Zara, il progetto comprende quelli in via Dante nel lato sinistro dopo via Eleonora D’Arborea, via Eleonora d’Arborea nel lato sinistro dopo via Dante in direzione via Marconi e via Cavour nel lato destro dopo via Porcu con direzione via Marconi. E ancora via Regina Margherita nel lato destro da via Marconi a via Umberto I: in questo caso il percorso è protetto anche dai dissuasori, via Umberto I tra via Regina Margherita e piazza Venezia nei lati sinistro e destro. In via Pola oltre al percorso pedonale nel lato sinistro dal civico 53, sono stati realizzati anche due attraversamenti. Due percorsi pedonali sono stati tracciati anche via La Marmora nel lato sinistro da Su Grifoni Mannu a via Regina Elena e nel lato destro dopo via Regina Elena in direzione via Vittorio Veneto. Ancora in via Regina Elena nel lato sinistro da via La Marmora a via Vittorio Emanuele, e in via Mori nel lato sinistro da via Pola a piazza IV Novembre: questo sarà ripristinato dopo la fine dei lavori.

RIPRODUZIONE RISERVATA