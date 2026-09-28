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Il progetto.
29 settembre 2026 alle 00:24

“Percorsi paralleli” al via con i Neri per Caso 

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Un progetto comune per valorizzare 40 anni di musica in Barbagia, tra alta formazione, propedeutica, concerti, festival, con protagonisti i leggendari nomi del panorama nazionale e internazionale. Nasce “Percorsi paralleli”, il progetto promosso dall’Ente Musicale di Nuoro diretto da Angelo Palmas e dall’sssociazione L’Intermezzo guidata da Giuseppe Giordano, patron di “Calagonone Jazz”.

«L’obiettivo è offrire una pianificazione condivisa sull’azione culturale del territorio nuorese e mettere a sistema materiali, competenze, idee, iniziative nei vari ambiti dal jazz alla classica, alla musica tradizionale», ha sottolineato Giuseppe Giordano.

Primo appuntamento domani alle 20.30 in piazza Satta a Nuoro con il concerto dei Neri per Caso. Fitto il calendario di appuntamenti sino a dicembre. «Il progetto punta a consolidare la pianificazione e l’animazione culturale del territorio nuorese, celebrando un lungo lavoro di educazione e formazione musicale con manifestazioni di livello nazionale e internazionale, concerti, convegni e mostre», mette in luce Angelo Palmas.

Importante passo è anche la conservazione, digitalizzazione, divulgazione e il restauro del patrimonio musicale, fotografico, audio e video prodotto in questi anni.

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