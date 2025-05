Percorsi giubilari, coinvolti gli scolari della Guiso Gallisai 

I bambini della scuola materna Guiso Gallisai coinvolti negli appuntamenti delle celebrazioni Mariane animate dall'Unitalsi della sottosezione di Nuoro per l'anno Giubilare. Il gruppo dell'Unitalsi, accompagnato da don Giovannino Puggioni, si avvia "sui passi di Maria”, nei luoghi storici dei cittadini della carità. Prima tappa oggi alle 18.30 nella scuola materna Guiso Gallisai. Seguono le tappe del 14, stesso orario, nella cappella Casa San Giuseppe di via Manzoni, del 21 nella chiesa di Santa Croce, del 28 nella chiesa dell'ospedale Cesare Zonchello e del 31 per la partenza al pellegrinaggio giubilare verso il santuario di Nostra Signora della Neve-Luche a Illorai.

