“Percorsi femminili” Tante storie di donne 

Sabato alle 17.30 alla Fondazione di Sardegna (via San Salvatore da Horta 2) ci sarà la presentazione del libro/guida “Percorsi femminili in Sardegna” di Enza Plotino (Edizioni All Around). Parteciperanno Susi Ronchi autrice della prefazione al libro, Nicoletta Usai e Gianluca Medas. Modera Sandra Pani.

Percorsi femminili è una collana editoriale che vuole costruire una memoria storica collettiva che consideri anche il genere femminile. Alla base dell’intera collana, il racconto del segno femminile così come della relazione, potente, tra spazio urbano e memoria storica delle donne che l’hanno attraversato. Quest’anno Percorsi femminili approda in Sardegna, una regione tra le più antiche al mondo, una terra che affondano le proprie radici nei millenni di storia che sono visibili in ogni suo angolo, quella che emerge dalla riscrittura al femminile della sua storia, in cui si intrecciano avvenimenti e si muovono donne che hanno vissuto intensamente e molte volte cambiato il corso di fatti e di vite.

Il libro percorre una serie di itinerari per rendere immortali ritratti e biografie di autorevoli figure femminili: Adelasia Cocco, Battistina Melis (detta Bittiredda), Candida Mara, Carmen Melis, Catalina Lay, Edina Altara, Paskedda Zau, Perdìtta Basigheddu, Violante Carroz e tante altre. Inoltre racconta fatti e leggende popolari, spiegandone la verità storica o la pura fantasia. Un capitolo del libro è dedicato alle Mappe storiche della Sardegna a cura di Paolo Mastroianni. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Giulia Giornaliste.

