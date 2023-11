Percorsi e mappe con un clic 

Con un semplice click si possono scoprire tour, mappe e percorsi. Una avventura online per immergersi e navigare tra le diverse sezioni, guidati dalla bellezza dei luoghi. Si chiama “Vivi BarGui”, il progetto online di cui fanno parte i 18 Comuni delle Unioni del Barigadu e Guilcier.

«Visitare il sito - evidenzia Andrea Fratini responsabile del progetto - significa immergersi tra altipiani basaltici e paesaggi della macchia mediterranea, tra il fiume Tirso e il lago Omodeo, tra un patrimonio archeologico e storico – monumentale di grande valore. Territori ricchi di storia, cultura e bellezze naturali pronti ad accogliere tutti i visitatori che vogliono fare un’ esperienza completa dell’affascinante entroterra sardo».

L’idea

Sull’importanza, come nasce e quali le finalità si sofferma il presidente dell’Unione dei Comuni del Guilcier Serafino Oppo. «Il sito è parte dell'intervento - spiega il presidente - riguardante la promozione turistica del territorio e riguarda indistintamente le due Unioni. Oltre al sito sono stati installati in tutti i comuni i “totem” dai quali è possibile accedere da qualsiasi punto del territorio alle informazioni su tutti gli altri siti con valenza architettonica archeologica ambientale e culturale. Inoltre sempre con lo stesso intervento si stanno per concludere le operazioni per l'installazione della cartellonistica stradale. Sia il sito che i totem sono implementabili a cura dei singoli comuni, con gli interventi già programmati.

I costi

Per gli interventi di marketing territoriale, la segnaletica e cartellonistica è prevista una spesa di 370mila euro, mentre per la mappatura degli attrattori territoriali ( totem, sito internet, app, social, logo ) si sono spese 400mila euro. La regione del Guilcier deriva dall’unione dell’antico nome del capoluogo Guilarze, con quello del dipartimento post-giudicale Parte Cier Real e l’Unione è composta da 9 Comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni. Barigadu deriva deve invece il suo nome dal latino valicare, in quanto, in passato, per raggiungerla occorreva attraversare il fiume Tirso, oggi lago Omodeo. L’Unione è composta da 9 Comuni: Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordogianus, Neoneli, Nughedu S. Vittoria, Samugheo, Sorradile, Ula Tirso. Da evidenziare come questo progetto è inserito negli interventi realizzati della programmazione territoriale, strumento messo in campo nella scorsa legislatura dalla Regione d’intesa con i due enti territoriali per un investimento complessivo di 20 milioni di euro. Per far decollare "Vivi BarGui”, è stato creato un ufficio di progetto in capo all'Unione di Comuni del Guilcier per l'attuazione, gestione unitaria e coordinata degli interventi, diversi ancora da concludere.

