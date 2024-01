Percorsi di autonomia per disabili 

Chi vuole partecipare al progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” del Comune ha tempo sino al 24 gennaio, mercoledì prossimo.

L'iniziativa, finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interviene su tre linee di attività per la costruzione di percorsi personalizzati di inclusione sociale e vita indipendente che nel dettaglio sono: definizione e attivazione del progetto individualizzato;dattamento degli spazi in uno stabile comunale destinato a gruppi appartamento, domotica e assistenza a distanza;upporto all’inserimento lavorativo attraverso l’orientamento professionale con servizi di bilancio di competenze, mentoring, ricerca di lavoro o attivazione di tirocini.Il progetto è rivolto a 12 persone tra i 18 e i 64 anni, non occupate, che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

