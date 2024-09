Percorsi del gusto, arte e folclore Weekend per scoprire la Marmilla 

Domani e domenica a Baressa per la Sagra della mandorla. Due giorni tra percorsi di degustazione, nonché mostre, arte e folclore. Due giorni che chiudono un lungo weekend in Marmilla che, a partire da oggi, conta tanti appuntamenti anche a Villaverde, Curcuris e Pompu.

Mercato e mestieri

Intanto, la Sagra della mandorla a Baressa. «Una due giorni ricca, anche per i palati più esigenti in fatto di sapori e tradizioni locali», garantisce la presidente della Pro loco Sa Mendua Valeria Scintu. Sabato e domenica, dalle 9 alle 21, stand, mostra mercato, botteghe dei mestieri, ricamo tradizionale con Patrizia Atzori di Sini e intreccio dei cestini con Luigi Sanna di Villamar. E ancora visite a casa museo, parrocchia, mostra permanente dell’arte sacra e a “Su Molinu”. Sabato alle 16, nella corte del centro storico, un monologo di Rita Atzeri del Crogiuolo “Gene mangia gene-l’arte del narrare” e dalle 17 alle 20.30 le maschere tradizionali da quattro regioni storiche diverse: Baronia con Sos Tintinnatos, Gerrei con Su Boi e Su Omadori di Escalaplano, il Marghine con Sos Merdules bezzos di Ottana e la Barbagia di Ollolai con i Mamuthones e Issohadores del gruppo Atzeni. Alle 21 lo spettacolo di “Marta e il suo gruppo”.

I sapori del territorio

Domenica alle 11 lo show cooking nel centro pilota del Mandorlo con Gianfranca Dettori, esperta dei dolci di mandorle, e Fiorenzo Murgia, chef locale che ha portato Baressa e le sue tradizioni in diverse parti del mondo. Dalle 16 la rappresentazione della mandorlicoltura, poi la sfilata dei gruppi folk e la degustazione dei dolci di mandorla di Baressa. «Una sagra ricca e che ben rientra, come filosofia, nella mission del nostro consorzio: la valorizzazione di un prodotto che connota un intero territorio», dice il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda. Sabato, dunque, dalle 10.30 al Centro Pilota del Mandorlo, durante il convegno “Proposta e prospettive della filiera del mandorlo in Sardegna”, il sindaco Mauro Cau e il suo vice, Mirko Pisu, illustreranno una proposta di legge per la valorizzazione della filiera del mandorlo in Sardegna. «Abbiamo lavorato per un anno con i produttori e con le associazioni di categoria, Copagri, Confagricoltura e Coldiretti, per mettere a punto questa legge di filiera. Baressa ritorna così protagonista nella mandorlicoltura nell’Isola».

Letture e proiezioni

A Villaverde oggi il primo appuntamento della nuova edizione della rassegna letteraria “Parole nel bosco”. Alle 17.30 nel bosco di Mitza Margiani Sebastian Ruggero e il suo libro “Intrigo sull’Olimpo. Giovane Holden”. A Curcuris, sempre oggi, alle 21.15, a Casa Pilloni cinema all’aperto con la proiezione del film “Io Capitano” di Matteo Garrone. A Pompu quattro giorni di festa in onore di Santa Maria grazie al comitato spontaneo con il sostegno di Pro loco e Comune. Stasera alle 22.30 spettacolo musicale con Tres Passos. Domani alle 17.30 la partita di calcetto fra scapoli e ammogliati e alle 22.30 musica con El Suon de Ibiza, il deejay Walter Fargetta e il vocalist Leonardo Greco di Radio 105. Domenica alle 10.30 la processione, poi la messa solenne, e alle 22.30 sul palco Trial Band. Infine, lunedì alle 10.30 processione e messa.

RIPRODUZIONE RISERVATA