Percorsi da grande classica solo per “pochi” cicloamatori 

Era un assolato 30 marzo, era domenica ed era Pasqua a La Maddalena. Una giornata estiva, radiosa, soprattutto per Massimiliano Mori che vinse la corsa sprintando in via Ammiraglio Mirabello e per Roberto Petito che si portò a casa il Giro di Sardegna del 1997. In quell’incanto, solo un corridore non sorrideva. Emiliano Murtas si era ritirato dopo due giri dei cinque giri del bellissimo percorso di 27 km disegnato da Gino Mameli con l’aiuto di Giovanni D’Oriano (presidente della Sc Isolana La Maddalena). Un problema muscolare proprio all’ultima tappa impedì al neoprofessionista di Carbonia, unico corridore sardo di tagliare l’ultima linea d’arrivo di un Giro che non fu troppo fortunato per lui: si ritirò con il morale a terra.

Sono passati 26 anni, il grande ciclismo ha copiato l’idea di Mameli, allestendo la Grande Partenza del Giro d’Italia nel 2007, e sabato, vigilia di Pasqua, saranno i cicloamatori a esibirsi sull’Isola, nel 1° Gp Arcipelago La Maddalena, organizzato dal Cycling Team Gallura (50 km, partenza alle 14.30).

Il ritorno

Murtas, che oggi è diventato il faro di questa categoria, difficilmente ci sarà ma sarebbe un peccato se non riuscisse a essere al via. Per due ragioni: chiuderebbe il cerchio in uno dei percorsi più belli e che ricorda forse il più bel giorno della storia ciclistica nell’Isola; e potrebbe provare a bissare il successo di domenica scorsa nelle “Strade sarde”. A Ittiri Murtas ha spianato le difficoltà di una corsa di 77 km che sembra una classica del Nord: freddo, pioggia, vento, sterrati, muri di cemento e pietre. Roba da uomini duri. Ha inflitto cinque minuti all’ enfant du pais , Andrea Pisanu, che ha battuto allo sprint l’onnipresente Andrea Lovicu (bravi entrambi), con una prova che lo ha gratificato, in una gara unica, ma che continua a lasciare perplessi.

Tesori da scoprire