Percorsi Arst cambiati, i pendolari si rivolgono al prefetto 

Prima i solleciti all’Arst e una richiesta di intervento all’assessorato dei Trasporti. Ora l’appello al prefetto per porre rimedio a una situazione che sta creando forti disagi ai pendolari di Dolianova. Sotto accusa la decisione dell’Arst di modificare il tragitto del pullman che parte dalla cittadina del Parteolla alle 6.42. «Questa seconda corsa è stata istituita qualche anno fa su nostra sollecitazione visto il sovraffollamento che si registrava sugli autobus ogni mattina - denuncia il Comitato dei pendolari del Parteolla - il servizio ha funzionato benissimo fino allo scorso 4 novembre, giorno in cui l’Arst ha deciso di modificare il percorso del pullman che, dopo la fermata di piazza Italia a Pirri, anziché dirigersi verso il centro di Cagliari passa ora per via Peretti e l’ospedale Brotzu ritardando di 45 minuti l’arrivo in piazza Matteotti. Un giro lungo che impedisce a studenti e lavoratori di arrivare in orario alle lezioni o sul posto di lavoro».

A mandare su tutte le furie il Comitato è stata la risposta dell’Arst: «Dopo ben 14 solleciti ci è stato detto che le decisioni sono state assunte dopo un confronto con i Comuni, considerati da Arst unici interlocutori - prosegue il Comitato - questo è inaccettabile: sono gli utenti che pagano gli abbonamenti e sperimentano sulla propria pelle la qualità del servizio. Chiediamo di essere ascoltati». Nel frattempo i pullman viaggiano di nuovo a pieno carico. La modifica del tragitto della seconda corsa, sta costringendo i pendolari a salire sul primo pullman in partenza da Dolianova che arriva direttamente in piazza Matteotti. «Il risultato e che quel pullman è ogni giorno strapieno. Chi non viene lasciato a terra è costretto a viaggiare in piedi». Sul caso, intanto, l’assessorato ai Trasporti ha aperto un’istruttoria. La speranza dei pendolari è che si arrivi a una soluzione in tempi rapidi.

