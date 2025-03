Percorsi a ostacoli per i disabili 

Cartelli stradali al centro dei percorsi pedonali, marciapiedi disconnessi e pericolosi, inesistenti in diverse strade. Sono alcune delle barriere architettoniche presenti in tutta Selargius, dal centro alla periferia, lamentati soprattutto da anziani e cittadini con disabilità motorie. «Ma non solo, qui rischia di cadere chiunque», fa notare Giulia Salis mentre cammina con un’amica in via Trieste. Problema sollevato per l’ennesima volta dal consigliere comunale di minoranza Mario Tuveri che rilancia la proposta di approvare un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La mappa

Gli ostacoli sono un po’ ovunque. Da via Nenni a via Milazzo, nel centro storico sino al quartiere di Su Planu. Pali che non lasciano spazio a passeggini o carrozzine, stesso discorso se si tratta di deambulatori, ma anche mattonelle saltate e tratti di marciapiede sconnessi e impraticabili. «Troppo pericolosi, in alcuni casi si è più sicuri a camminare in strada», dice Iole Ortu. E poi c’è il caso di via Firenze, dove di recente sono stati posizionati una serie di archetti antisosta - richiesti dagli stessi residenti esasperati per quei parcheggi irregolari davanti a finestre e porte di casa - che però andranno rimossi perché irregolari e sostituiti con paletti di gomma.

«Ben vengano tutte le iniziative messe in campo per contrastare la sosta selvaggia in città», commenta il consigliere Tuveri, «ma non vanno creati ulteriori disagi. E soprattutto», aggiunge, «serve il famoso piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche proposto dal consigliere Nicola Onano durante la scorsa consiliatura e portato avanti da me con la nuova amministrazione a cui devono seguire una serie di interventi urgenti che consentano a tutti percorrere i marciapiedi, in primis ai portatori di disabilità».

I progetti

Per ora ci sono i primi lavori inseriti nel piano delle opere pubbliche. «Abbiamo investito 400mila euro per iniziare a riqualificare i marciapiedi dove si concentrano le maggiori criticità», assicura il sindaco Gigi Concu che ammette i disagi in diverse zone. Il progetto in corso di definizione si concentra nei percorsi pedonali della via e del vico Vittorio Veneto, via Mazzini, e di via Machiavelli a Su Planu, quelli risultati più pericolosi nello studio affidato dal Comune a dei professionisti esterni. «Saranno demoliti e ricostruiti secondo le norme di legge», annuncia il sindaco, «successivamente ci occuperemo di altri marciapiedi dissestati come quelli di via San Luigi». In arrivo dalla Regione anche 2 milioni per realizzare i percorsi dedicati ai pedoni di via Nenni, e altrettante risorse per sistemare quelli di via Trieste. «Siamo in attesa che il Consiglio regionale approvi il bilancio per avere i fondi», conclude il sindaco, «nel frattempo stiamo procedendo con le manutenzioni previste nell’accordo quadro finanziato con 150mila euro del nostro bilancio».

