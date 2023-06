«Perchéiocontu»,  la rivincita di Danilo influencer che piace 

Sguardo intelligente, voce gentile e traduzioni in sardo tanto improbabili quanto divertenti; Danilo Contu, 34enne di origini baroniesi spopola sui social da mesi. Il giovane influencer nostrano vanta 60mila follower su Instagram, seguaci che ha iniziato a conoscere personalmente, inaugurando l’appuntamento denominato “Aperi-pitzinnas”. Pitzinnas è il termine che declina nel genere neutro nei suoi video.

Gli inizi

Impiegato, vive a Sassari con il suo compagno Andrea, Danilo ha trascorso diversi anni a Siniscola, ambiente che lo ha segnato e dal quale è scappato, dice, a gambe levate. Il passato del famoso “Perchéiocontu” è infatti caratterizzato da episodi continui di bullismo e vessazioni. «Ogni volta che ripenso a quegli anni provo rabbia e tristezza – racconta Danilo – per una realtà che spero vivamente si sia evoluta ed abbia iniziato a trasmettere valori positivi ed educazione vera su concetti come il rispetto dell’altro e la gentilezza». L’arrivo in Sardegna dopo 8 anni in Umbria non è stato semplice. «Da subito sono stato bersaglio di sfottò per il mio accento o per i miei capelli, mi invitavano a merende inesistenti per ridere della mia reazione quando andavo agli appuntamenti per ritrovarmi regolarmente solo. L’educazione severa e la chiusura mentale di certi ambienti hanno reso quegli anni un incubo. Un ragazzino in particolare è stato il mio orrore quotidiano e nessuno ha mai capito o ha voluto capire quanto grave fosse la situazione. La cosa inaccettabile è stata la complicità di alcuni adulti che ridevano, anziché intervenire, davanti alle azioni più turpi. Mi viene in mente il cartellone di uno scarpone appeso in classe, umiliazione per aver indossato gli scarponcini con la tuta da ginnastica». Situazioni circoscritte di omofobia e repulsione dovuta all’essere “forestiero”, mite e incapace di reagire alle angherie: la vittima perfetta. «Potrei scrivere un’enciclopedia con aneddoti ed eventi che vanno dagli insulti alla rottura di qualunque cosa mi servisse in classe, dalla solitudine che scelsi per ridurre al minimo le occasioni in cui potevo essere umiliato alle interrogazioni mute per la paura indotta da certi compagni e alcuni insegnanti “distratti” davanti alle dinamiche tra alunni – continua Danilo – in realtà benedico il giorno in cui ho fatto le valigie».

La svolta

Il trasferimento a Sassari, il lavoro e la popolarità gli hanno dato una nuova vita, anche se il ricordo dell’esperienza siniscolese non sembra totalmente superato. «Ho vissuto sulla mia pelle l’esclusione e il bullismo, di recente qualcuno si è scusato perché si è riconosciuto nei racconti che faccio nei video, ma nessuno mi potrà restituire quegli anni che avrebbero dovuto essere spensierati; così come non posso tornare indietro per eliminare la diffidenza verso le persone che solo oggi riesco a controllare. Spero che la scuola e le famiglie inizino veramente a formare i bambini e i ragazzi perché creino un mondo inclusivo e a nessuno capiti più ciò che ho subito. Auspico anche che certe situazioni retrograde evolvano e capiscano che la diversità significa opportunità e crescita, non va stigmatizzata ma vissuta», conclude Danilo

