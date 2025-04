«Perché voi siete in carcere e io sono Papa?» 

«Perché loro e non io?», si chiedeva Papa Francesco. «Una domanda che aiuta tanto», avvisava, invitando tutti a riflettere sulla condizione dei carcerati. «Perché loro e non io?». Ha sollevato questo punto interrogativo anche durante la sua ultima visita alla casa circondariale di Regina Coeli, lo scorso 17 aprile, Giovedì Santo, quattro giorni prima della morte. In carrozzina, sofferente, ha voluto un ultimo incontro coi detenuti, gli ultimi degli ultimi a cui lui, durante tutto il suo pontificato, ha riservato un’attenzione e una tenerezza particolari. Ha più volte chiesto l’amnistia per i reclusi (sempre negata), e più e più volte ha tuonato contro la barbarie del sovraffollamento nelle carceri. E che scelta dirompente è stata, il 24 dicembre 2024, l’apertura della Porta Santa del Giubileo (dopo San Pietro) nel carcere romano di Rebibbia. Ai detenuti, durante l’omelia, raccomandò: «Non perdete la speranza».

Il corso della vita

«Sollevò quella stessa domanda anche quando incontrò lo sguardo dei nostri ragazzi a Cagliari», racconta don Ettore Cannavera, 80 anni, una missione spesa al fianco delle pecorelle dietro alle sbarre e fondatore (a Serdiana nel 1994) della comunità La Collina, dieci ettari di ulivi e vigna, alternativa al carcere per giovani condannati per i più diversi reati. Rievoca la visita pastorale di Bergoglio in Sardegna, nel settembre 2013, sette mesi dopo l’elezione al Soglio di Pietro. «Non mi sono mai dimenticato le parole che disse», ricorda don Ettore. «Insomma, c’era un incontro generale che era stato organizzato in Cattedrale, e noi, che avevamo accompagnato i ragazzi della comunità e una rappresentanza del carcere, avevamo faticato per fare in modo che sedessero in prima fila. Alla fine però l’avevamo spuntata. Così, Papa Francesco li guardò e disse: “Voi siete finiti in carcere e io a fare il Papa… Come mai?”. I ragazzi avevano gli occhi gonfi di lacrime. “Qual è stata la differenza? La differenza è che la condizione di vita mia e vostra era diversa. Se avessi vissuto dove avete vissuto voi, sarei al vostro posto, e uno tra voi sarebbe qui, al mio posto”». Ecco perché Papa Francesco assegnava un posto speciale ai detenuti, nel suo cuore. «Perché chi sbaglia non è nato deviante», sottolinea don Cannavera.

La rieducazione negata

«Delinquenti si diventa per via della condizione in cui una persona si trova fin dall’infanzia e soprattutto nell’adolescenza. Si ha bisogno di essere amati, apprezzati e stimati, e se queste necessità della condizione umana non trovano una risposta di affetto, attenzione, ascolto, relazioni, stima; si finisce per cercarla nel male». Parla di vite deragliate, di strappi da rimarginare, di ragazzi da ricucire. «Viene tutto dalla nostra responsabilità educativa. La famiglia, la scuola, l’oratorio: troppe volte non sono all’altezza». Dei trecento detenuti che ha seguito nella sua comunità dal 1994 a oggi, appena tre, una volta scontata la pena, sono tornati in carcere. «Ma tutti gli altri ragazzi si sono ripresi una vita piena. Il primo che è arrivato era un giovane condannato per omicidio e oggi è colui che dirige l’azienda agricola. È la dimostrazione che quando li si ascolta, quando li si riconosce come persone preziose e uniche, il reinserimento diventa una possibilità concreta».Non funziona così in galera, perlomeno non funziona così nella stragrande maggioranza degli istituti di pena, visto che il 70% delle persone che escono dal carcere finiscono per ritornarci. Un tasso di recidiva che dice dell’assenza di programmi di rieducazione e soprattutto di reinserimento lavorativo. Carceri sovraffollate, suicidi all’ordine del giorno, anni senza speranza. «Non è giusto generalizzare, perché le eccezioni ci sono. Ma questo è un sistema che ha il fine di rinchiudere la persona. Un sistema inadeguato per il fine indicato dall’articolo 27 della Costituzione che parla di rieducazione». Era la denuncia gridata da Papa Francesco. «Per questo», dice don Cannavera, «prego che arrivi un pontefice che segua il percorso da lui tracciato. A noi serve un altro Francesco».

Le orme da seguire

È la speranza di padre Salvatore Morittu, 78 anni, frate francescano che ha dedicato la vita agli ultimi, ai perdenti, agli scarti dell’umanità. I drogati, i pazzi, i malati di Aids. Ha fondato nel 1980 la prima comunità per tossicodipendenti in Sardegna (nel convento di San Mauro a Cagliari), ne ha aperto una a Camp’e Luas (Uta), un’altra a S’Aspru (Siligo), ha inaugurato a Sassari una casa d’accoglienza per malati terminali di Aids. «Io spero che ci sia una linea di continuità con l’operato di Papa Francesco che ha messo al centro i poveri e gli umili, ed è stato un difensore per noi uomini di chiesa che abbiamo scelto di vivere la nostra missione in strada, nelle periferie, lontano dai palazzi del carrierismo clericale. Ci ha difeso col suo insegnamento, col suo agire, e ha reso l’istituzione un pochino più attenta verso la Chiesa della periferia, e un pochino più vergognosa quando si è solo potere da difendere e privilegi da esercitare». È la sua preghiera: «Papa Francesco ha creato le condizioni, ha posto le basi, per questo ci serve continuità. È tutto scritto nelle encicliche “Laudato si’” e “Fratelli tutti”, ispirate a San Francesco d’Assisi». È consapevole che, «le forze di reazione sono molto forti», e tuttavia, da francescano lieto, coltiva la speranza che arrivi un altro Francesco.«Ho una predilezione per questo Papa, l’ho sempre sentito vicino». Vicino anche quel giorno del 2018 in cui fu ricevuto in udienza assieme ai malati di Aids della Casa famiglia di Sassari. «Era un giorno caldissimo di giugno, e lui, per non lasciare i nostri ragazzi in piazza sotto il sole, ci ricevette in sala Nervi. Con quanta dolcezza ci accolse. Era la Chiesa che si sporca le mani, che si mette il grembiule e lava i piedi agli ultimi».

