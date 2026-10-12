Perché Valentina Lisitsa ha una tecnica ipnotizzante 

A guardarla sul palco, più che suonare il piano Valentina Lisitsa sembra intrattenere una relazione con lo strumento sentimentale: il viso si allontana, poi nuovamente si avvicina, ora gli sorride per poi immalinconirsi. Muove le labbra, ed è come se sussurrasse qualcosa. «È molto più semplice di così» ha spiegato ieri mattina durante un incontro pubblico che si è tenuto dalle 10.30 al Conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari. «Non ho un metronomo e ho bisogno di contare, di tenere il tempo».

La pianista si è esibita domenica sera all’Auditorium dello stesso Conservatorio con un omaggio a Fryderyk Chopin, restituendo al pubblico convenuto una parte dell’universo poetico del grande compositore polacco; otto brani che vanno dal virtuosismo giovanile a brani più intimi, come i notturni. Non potevano mancare le Polonaise, né la Fantasia-Improvviso numero 66.

Ad aprire il concerto, il primo della undicesima edizione della rassegna “Itinerari Musicali dell’Identità”, l’associazione organizzatrice dell’evento “La Casa Rosa” ha invitato Daniele Baire, giovane e promettente talento del Conservatorio, che con la sua chitarra si è esibito con un brano di Joaquin Turina, uno del francese Roland Dyens e, in chiusura, con un brano dell’argentino Alberto Ginastera, considerato uno dei compositori più originali del secolo scorso.

«Suonare il piano è semplice», continua a raccontare, «non devi assumere posizioni innaturali come con il violino o con il violoncello, né tenere delle ance in bocca. Per dare colore hai due strumenti, pressione e velocità». A vederla suonare, si potrebbe pensare che la sua sia una regola universale, salvo poi ammettere che, però, ha iniziato a suonare il piano quando aveva appena 3 anni e 8 mesi, e che non passa giorno in cui cui non si eserciti anche per diverse ore. «Quando sono in viaggio, approfitto dei pianoforti che trovo negli aeroporti». E poi bisogna spezzare le cose difficili in pezzi più piccoli, concentrarsi su quelli perché «i passaggi troppo lunghi confondono, invece bisogna avere la chiarezza dei piccoli movimenti». Una lezione che non si applica solo al piano, ma forse alla vita. Come quella di «avere due persone che lavorano nello stesso momento dentro di sé» quando si suona, perché ce n’è «una che dirige, un coach, e una che deve eseguire».

Un giovane pianista le chiede come come lavora sull’interpretazione. «Studio la musica come la vita dell’autore. Come fai a suonare la Sonata al chiaro di Luna di Beethoven senza considerarne la disperazione? Stava perdendo l’udito: per questo l’inizio del brano ricorda quello di un requiem». Sono importanti la memoria muscolare e quella visiva, «ma lo è di più quella emozionale». Attenzione però a lasciare che la propria personalità sovrasti quella del compositore: «siamo performer, l'individualità e il desiderio di fare qualcosa di unico può oltrepassare il sottile confine del buon gusto. È il caso della pizza all'ananas».

Prossimo appuntamento della pianista venerdì all’Electra di Iglesias, alle 18, con un omaggio a Liszt; ma il cartellone è fitto di appuntamenti che vanno da Paolo Restani a Uto Ughi a Bruno Canino. Insomma, la musica classica è tornata popolare, e i tanti giovani presenti nel pubblico di questa prima serata ne sono una conferma.

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