Perché va riscoperto Giovannino Guareschi  

Prima la televisione, poi i libri. È un momento di rinnovata attenzione per Giovannino Guareschi, lo scrittore, giornalista e umorista che ha attraversato da protagonista alcune delle pagine più controverse del Novecento e che, con i personaggi di Don Camillo e Peppone, ha consegnato alla memoria collettiva uno dei ritratti più celebri e divertenti dell'Italia del dopoguerra.

A pochi giorni dalla messa in onda su Rai 1 del film tv “Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano”, la figura dello scrittore torna così al centro di un appuntamento culturale a Cagliari. Questa sera alle 17, all’Auditorium del Santissimo Crocifisso, sarà presentato il volume “Tra storia e sogni. Guareschi il monarchico”, pubblicato da dreamBOOK edizioni, con la presenza dell’autore Franco Ceccarelli. L’incontro sarà presentato da Maurizio Porcelli, con l’intervento di Anselmo Concas. Una coincidenza particolarmente significativa, perché la fiction Rai ha riportato sotto i riflettori proprio quell’uomo che il libro di Ceccarelli ed Emiliano Procucci invita a conoscere oltre l’immagine più popolare. Il volume, infatti, nasce proprio dall'esigenza di riportare alla luce un aspetto importante, ma meno conosciuto, della sua produzione: la sua fede monarchica. Franco Ceccarelli ed Emiliano Procucci hanno raccolto in modo organico gli scritti nei quali Guareschi affronta il tema della monarchia, del rapporto tra gli italiani e la propria storia, della Patria e delle tradizioni. Un lavoro di ricerca che consente di rileggere sotto una luce particolare numerosi racconti e scritti dell’autore emiliano, uomo profondamente legato alla propria idea d’Italia. Antifascista, anticomunista, cattolico, monarchico, giornalista polemico e uomo poco incline ai compromessi.