«Perché un abito non sarà mai solo un pezzo di stoffa» 

Quanto lo ha amato quel plissé severo ed elegante delle gonne sarde. Il movimento leggero della piega, mai scomposto. A Nuoro, Massimo Cantini Parrini era andato di casa in casa per esplorare le millemila fogge degli abiti sardi, che il famoso costume designer, allora alle prime armi, avrebbe dovuto ricreare per “Prima della fucilazione“ di Salvatore Mereu. Il corto del regista di Dorgali fu il primo film per cui realizzò i costumi. A distanza di cinque lustri, sabato a Cagliari, nell’Ex Regio Museo (dalle 10 alle 12.30), il costumista fiorentino, classe ’72, ritorna a parlare del plissé, l’antica tecnica di piegare la stoffa, nel corso del seminario “Est moda in rebus“, insieme con lo stilista algherese Antonio Marras, lo storico del costume Alessandro Lai, Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, componente del CdA e direttore dei Musei nazionali di Cagliari. L’incontro è uno degli appuntamenti in programma del progetto “Plissé semper plissé”, ideato da Lai e curato dai Musei Nazionali, dall’assessorato regionale alla Pubblica istruzione e dall’Istituto regionale etnografico; e di cui fa parte un percorso espositivo, aperto da domani ad aprile, allestito negli spazi del Museo archeologico, della Pinacoteca e del Museo etnografico regionale Collezione Luigi Cocco.

Costume designer di fama internazionale, Cantini Parrini ha ottenuto due candidature agli Academy Award per “Pinocchio“ di Matteo Garrone e “Cyrano“ di Joe Wright, una candidatura ai BAFTA e due ai Costume Designers Guild Awards.

È stato insignito di numerosi riconoscimenti, che cosa apprezzano della sua creatività?

«Fatico a dirlo, perché io non sono mai del tutto soddisfatto del mio lavoro. Quando il film è in sala, mi chiedo che cosa avrei potuto fare diversamente. Parto sempre dalla verità: non cerco il bello o il brutto, cerco il giusto. E ciò che è giusto lo riconoscono tutti».

Qual è il talento del costumista?

«Il talento nasce da una passione che va oltre l’abbigliamento. Il costume non è solo stoffa: racconta un modo di vivere, una società, un periodo. In un abito ci sono l’architettura, la pittura, la scultura, il sapere di un’epoca. Conoscere la storia è fondamentale, solo partendo dal passato si può poi reinterpretarlo e, se serve, stravolgerlo, ma con cognizione di causa».

Il suo lavoro più recente nel biopic su Maria Callas di Pablo Larraín, con Angelina Jolie, è stato acclamato in tutto il mondo.

«Bisogna saper ricreare il mondo scritto sulla pagina. Il mio lavoro è tradurre in stoffa un pensiero narrativo. Quando lavoro su un film in costume cerco sempre l’essenza dell’epoca, togliendo più che aggiungendo. Pulizia e linea sono per me fondamentali».

Possiede una collezione di circa 5000 costumi d’epoca e 10.000 accessori vintage, dal 1630 agli inizi degli anni 2000. Come l’ha costruita?

«La passione nasce in adolescenza, quando scopro alcuni abiti di famiglia negli armadi e le mie bisnonne, ancora in vita, mi raccontavano quando e perché li avevano indossati. Quei racconti, insieme alla vicinanza di mia nonna sarta, mi hanno aperto un universo narrativo».

Il progetto “Plissé semper plissé“ è un invito a conservare la memoria di tecniche, manufatti e tessuti.

«È fondamentale: è la base della cultura di un Paese. Stiamo perdendo saperi preziosi, dalle ricamatrici alla lavorazione del bisso, travolti dal prêt-à-porter e dal consumismo».

Il costume è un elemento di identità: come si può ricrearlo evitando il folclore?

«Con l’osservazione e lo studio. Si inizia con lo studio delle fonti, delle fotografie, delle persone e dei contesti reali. Il costume va sempre compreso nella sua funzione di elemento storico. Solo così si ricostruisce un’autentica identità».

