«Perché, tutto, succede in Sardegna» 

Inoki sbarca in Sardegna per una data esclusiva del suo nuovo spettacolo “Leggende da bar”, oggi dalle 22.30, alla Cueva Rock di Quartucciu. Classe ’79, nato a Roma, ma cresciuto tra Imperia e Bologna, Fabiano Ballarin (il suo vero nome) celebra così i 50 anni dell’hip hop. Rapper, writer e produttore discografico, fondatore a Bologna della Porzione Massiccia Crew e, poi, della Flick Flack Mobb con Joe Cassano, Inoki Ness, 5 album solisti e una messe di collaborazioni, ultima quella con Clementino nel singolo da cui prende il nome lo spettacolo, oltre ad avere dato vita alla mitica battaglia di freestyle “2theBeat”, ha condotto “Hip Hop Generation” su Rai3 e nel 2011 ha fondato l’etichetta Rap Pirata. Veterano e divulgatore dell’hip hop in Italia, dopo l’occasione mancata, causa pandemia, del tour a supporto dell’ultimo album “Medioego”, Inoki è finalmente pronto a tornare in Sardegna, con uno spettacolo che unisce djing e performance dal vivo, musica e racconto. «Sono elettrizzato», ci ha confessato. «Il primo posto che ho visitato fuori dalla mia città è stato Nuoro, a 8 anni, e già per questo ho un amore particolare per la Sardegna. Poi l’ho frequentata tanto: La Maddalena, il Sulcis con i La Fossa e, nel 2006, a Palau ho conosciuto la mia futura moglie. Poi, non ci siamo più visti per tanto, ma dopo 20 anni ci siamo rincontrati e ora ci sposiamo».

Matrimonio sardo?

«Magari! La Sardegna ci manca moltissimo, speriamo di farci presto almeno una vacanza».

Intanto a Cagliari porterà uno spettacolo particolare.

«Sì, perché sarò da solo. Mi metterò prima in consolle e suonerò un po’ della musica che mi ha cresciuto e poi farò una performance live. Sarà una sorta di lezione sul rap italiano e non solo, dai suoi inizi, fino al periodo in cui ho cominciato. Old School al cento per cento».

Gli artisti che le hanno cambiato la vita?

«Assalti Frontali, Sangue Misto, Isola Posse, 99 Posse, Sa Razza, Sud Sound System, Radical Stuff, Kaos, DJ Gruff. Allo stesso tempo, dall’America mi hanno segnato artisti come i Mobb Deep, i Wu-Tang, Smif-N-Wessun, M.O.P., Jay-Z, Nas. Questa è la musica che suonerò per i ragazzi di Cagliari».

Ha citato Sa Razza, Dj Gruff, che rapporto ha con la scena sarda?

«C’è sempre stata molta stima reciproca e questa è una bella occasione per rivedersi. Ho un ottimo rapporto con i Sa Razza, i La Fossa, Simon P, Salmo e Vacca».

Da veterano della scena, si augurava che il rap nostrano diventasse quel che è diventato?

«No, non mi piace la piega superficiale e materiale che ha preso il rap in Italia. Non è neanche più rap, si è mischiato con qualsiasi genere, a pagamento. Sono contento che sia diventato nazional popolare, questo sì».

Lei, nel bel mezzo della polemica per i messaggi “politici” lanciati dal Festival di Sanremo, è uscito con un nuovo singolo tutt’altro che superficiale: “La pace è la risposta”.

«Non sono il solo che, in Italia, fa ancora rap con dei contenuti. La politica è la vita di tutti i giorni ed è diritto di qualsiasi cittadino esprimere un parere politico, anche se estremo o sbagliato per i più. Sì, il pezzo è nato da un dissing con il rapper napoletano Luchè, al quale ho deciso di rispondere con un messaggio di pace, perché sono stanco di tutta questa guerra inutile, che si crea nella scena, spesso solo per cercare un po’ di attenzione, la luce dei riflettori, quando l’attenzione la meritano cose ben più serie».

