Perché tutti noi siamo “Peter Pan” 

In Sardegna è la seconda volta, ricordo ancora la prima a Cagliari, all’Anfiteatro Romano, 17 anni fa. “Peter Pan” l’abbiamo prodotto nel 2006, qui siamo venuti l’anno dopo e, insomma, è stata una delle più belle repliche, forse la più bella. E siamo a quasi 1000, e il musical ha girato anche fuori dall’Italia!». Il pubblico si era alzato in piedi per applaudire, quella calda sera d’estate all’Anfiteatro di Cagliari, e lo aveva fatto a lungo, ricorda Maurizio Colombi, commediografo, regista e attore milanese, che ha scritto, produce e dirige “Peter Pan. Il musical”.

L’appuntamento

Sabato, alle 21, lo spettacolo sarà alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula. Presentato da Alveare Produzioni e Gli Ipocriti Melina Balsamo, ci saranno: Leonardo Cecchi nel ruolo dell’eterno ragazzo protagonista del racconto di James Matthew Barrie, Martha Rossi (Wendy), Lorenzo Tognocchi (Capitan Uncino), Renato Converso (Spugna). In questa edizione, aggiunge Colombi, “per Giglio Tigrato, ci sarà la voce strepitosa di Dayana Maklin Ferrer García”.

Il successo

«Sapete perché piace così tanto? Perché è magico. La prima volta che lo abbiamo proposto era innovativo, non c’erano spettacoli per famiglie di questa portata. Al teatro Sistina, a Roma – c’era ancora Pietro Garinei - non me lo volevano far fare. Sembrava uno spettacolo poco serio per il teatro, e invece ha avuto un grande successo. Nel giro di pochi anni ha vinto un mucchio di premi: il “Premio Gassman” e tre “Biglietti d’oro Agis”. Io ne ho fatti diversi di family, ma questo “Peter Pan” è il fiore all’occhiello dei musical che ho scritto e diretto. Piace anche agli adulti: osservando la platea, si noterà che ci sono più adulti che bambini. Vengono a vederlo le coppie, perché il viaggio verso l’isola che non c’è non è solo una bella storia, è una metafora della vita, del voler rimanere bambini».

La colonna sonora

«La nostra versione è fortunata rispetto a tutte le altre», continua Maurizio Colombi, «altrove non ha riscosso così tanto successo, ma penso che il merito sia anche delle musiche rock di Edoardo Bennato, e dire che quando gli ho chiesto di partecipare alla produzione dello spettacolo non ne ha voluto sentire. Solo qualche anno dopo abbiamo collaborato: ha scritto una canzone apposta per il musical, l’iconica “L’isola che non c’è”. Ci sono i successi dell’album “Sono solo canzonette”, e brani famosissimi e senza tempo come “Il rock di Capitan Uncino”, “La fata”, “Viva la mamma”. Un musicista dal vivo, poi, produce i rumori di scena: i passi, le cadute, i pugni, il vento».

In scena

«Non mi stanco di farlo, forse un po’, ma ogni volta c’è qualcosa di nuovo: il cast, le gag comiche. Sarà che vengo dalla commedia brillante, ma l’ironia è un ingrediente irrinunciabile del mio “Peter Pan”. Anch’io entro in scena, a Pula farò il cantastorie e in apertura canto “Ma che sarà”, in omaggio a Edoardo, a questo cantautore non abbastanza riconosciuto, però, nel tempo ho fatto anche Agenore e Capitan Uncino. Mi diverto, e poi sono affezionato a questa fiaba che, al contrario delle altre più acclamate, piace sia ai maschi sia alle femmine, perché i protagonisti sono due: Peter Pan e Wendy, e l’illusione di rifugiarsi nell’isola che non c’è appaga entrambi». Da non perdere, domani alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula.

