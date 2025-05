Perché siamo tutti Ulisse in rotta verso la Sardegna 

Ulisse è un viaggiatore ma anche un allevatore sardo di pecore e mucche che sfida un rivale a s'istrumpa o accetta di duellare con Alcinoo, re dei Feaci, a suon di battorinas come si fa ancora nell'Isola durante le competizioni di poesia estemporanea. Itaca è la metafora di una Sardegna attacca dai Proci sotto forma di industria e di sfruttamento. L'Odissea è un viaggio tra favola, documentario etnografico, sogno e inchiesta con tanto di “interviste” a pescatori, artigiani e pastori che hanno incrociato l'eroe omerico o ne hanno sentito parlare dai racconti dei nonni e delle nonne.

Debutta oggi al Cityplex Moderno di Sassari e nelle sale italiane “Nemos, andando per mare”, il nuovo film di Marco Antonio Pani, prodotto da Mario Castagna con l'Altamarea Film di Milano e distribuito da My Culture. Domani sarà al Cinema Odissea di Cagliari e anche in questa occasione saranno presenti il regista sassarese e il cast. Entro domenica il film sarà proiettato anche nelle altre sale sarde.

La lingua, i luoghi

Non ha paura di osare il regista Marco Antonio Pani, già premiato per i corti “Panas”, “Maialetto della Nurra” e “Capo e croce, le ragioni dei pastori”. Si parla in logudorese e campidanese, anche in catalano (niente paura, ci sono i sottotitoli). «Il sardo è una lingua, utilizzata per la trasmissione orale dei nostri saperi, delle tradizioni, dei valori, ma anche un veicolo per raccontare storie universali, come fanno ad esempio i film coreani», spiega il regista sassarese, classe 1966. Il secondo atto di coraggio è stato quello di puntare sull'improvvisazione utilizzando attori non professionisti (con l'eccezione di Francesca Niedda, la Dea Atena).

Gli attori

Ulisse è Giovanni Masia, un allevatore, anche se ormai è quasi un feticcio per il regista sassarese che lo ha utilizzato nei corti citati. «Per me che a 13 anni ho lasciato la scuola per andare a lavorare in campagna è stata dura imparare il copione e soprattutto le rime, ma la pandemia mi ha dato il tempo di studiare». La modella sassarese Silvia Senes interpreta Calipso, la studentessa di farmacia Luana Fais è Nausicaa, la regina Arete è Valentina Carta e il re Alcinoo è Francesco Spada. I poeti estemporanei Giuseppe Porcu e Bruno Agus introducono la storia di “Odisseu” in versi e rime, accompagnati da gruppi di canto a tenore di Orosei. Il protagonista si addormenta e sogna. Oppure ricorda qualcosa di ancestrale. Sicuramente viaggia: «Ed è un viaggio che lo trasforma dentro ma che lo mette anche a confronto con le trasformazioni del mondo», aggiunge il regista.

I colori

Il bianco e nero (il catalano Quique Lopez Real è il direttore della fotografia) esalta i paesaggi sardi e allo stesso tempo li rende indeterminati: le campagne di Olmedo, l'Argentiera, Cala Viola, Orosei, Baunei, Alghero sono contemporaneamente attuali e antiche, alcune località diventano Ogigia, l'isola di Calipso, Scheria, dove vivono i Feaci, l'isola di Polifemo e della Maga Circe.

RIPRODUZIONE RISERVATA