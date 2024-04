Perché Shakespeare resta sempre il più grande 

«Una moglie sarda: non avrei potuto avere un legame più forte con la vostra Isola; sono molto contento di tornare, ricordo un pubblico vivace». Un pubblico che non vede l’ora di applaudire di nuovo uno degli ultimi re del nostro teatro, Franco Branciaroli (milanese, classe 1947), impegnato in uno dei ruoli più stratificati fra i tanti inventati da Shakespeare, quello di Shylock, il ricco usuraio ebreo che ne “Il Mercante di Venezia” esige da Antonio (il mercante) una libbra di carne se questi non potrà saldare il suo debito (celeberrimo il monologo: «… Non ha forse occhi un ebreo? Non ha mani, organi, membra, sensi, affetti e passioni? Non si nutre egli forse dello stesso cibo di cui si nutre un cristiano? Non viene ferito forse dalle stesse armi? Non è soggetto alle sue stesse malattie? Non è curato e guarito dagli stessi rimedi? …»).

Branciaroli, vincitore tre volte del Premio Ubu, interprete per i più grandi registi da Aldo Trionfo a Luca Ronconi, porterà “Il Mercante di Venezia”, per la regia di Paolo Valerio, stasera alle 21 al Comunale di Sassari e da mercoledì a domenica al Massimo di Cagliari (da mercoledì a venerdì alle 20.30, sabato alle 19.30 e domenica alle 19, doppio spettacolo venerdì 26 aprile con la recita pomeridiana alle 16.30). La produzione è del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Centro Teatrale Bresciano e Teatro de Gli Incamminati, sotto le insegne de La Grande prosa del Cedac per la tournée in Sardegna.

Cosa rende così intrigante “Il Mercante di Venezia”?

«È un testo che parla di una guerra religiosa nel Cinquecento, di un ebreo che odia i cristiani ed è ricambiato. L’economia cristiana non prevedeva i prestiti a interesse, mentre gli ebrei è come se avessero introdotto un’economia moderna, finanziaria. Questo di Shakespeare rimane un testo di carattere antisemita».

Esiste ancora oggi il problema dell’antisemitismo?

«Sono convinto che non sia mai scomparso: quello praticato dai nazisti è il più oscuro e ricordato per le caratteristiche dell’Olocausto, ma l’antisemitismo era presente in molti altri paesi europei, a est e a ovest della Germania. Adesso il mostro è ricomparso e di nuovo avverrà in futuro».

Come vive questo nostro tempo?

«Mi sento come uno che dal tempo sta per andarsene, e non mi dispiace neanche così tanto lasciare: ho la sensazione che stavolta il tempo sia davvero “fuori dai cardini”, per citare l’Amleto, e sono certo che tornerà la guerra, come ogni volta che sparisce la memoria viva di quanto siano stati disumani i conflitti».

Lei crede in Dio?

«Non importa tanto che creda o meno. Sei cristiano se credi nel progresso, se per te il tempo si sviluppa lineare in una direzione, a differenza del tempo circolare degli antichi greci. Il mondo cristiano sottende una struttura mentale tutta scientifica, a iniziare dal Dio creatore».

Un attore può ergersi a Dio sul palcoscenico?

«Io credo che l’attore a teatro non sia altro che una voce. Al cinema contano molto di più il viso, gli occhi, l’espressione. La bocca è l’elemento principale a teatro. Le corde vocali sono muscoli che si formano nell’infanzia, soprattutto in campagna dove sei costretto a urlare, in città si atrofizzano, è la natura che fa l’attore».

Ha dichiarato: «Gli attori si dividono in due categorie, chi sa fare i re e chi non sa fare i re».

«Il re è il personaggio più importante del teatro. Con le democrazie il grande teatro è morto, perché necessita di personaggi in cui la parola diventa azione (dico “muori” e tu sei morto); il cittadino democratico non ha quel potere, quell’immediatezza, troppa “burocrazia”. Così pure non tutti gli attori possono mettersi in costume senza diventare ridicoli».

