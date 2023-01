Perché riunire le varianti si può «Sì, il sardo è la nostra lingua» 

L’impronta maggiore della condizione umana è la lingua. Così sosteneva il premio Nobel per la letteratura Octavio Paz e così è stato rimarcato ieri in occasione della presentazione di “LemONS” ovvero il Lemmario Ortografico Normativo del Sardo progetto presentato nella sala convegni del Lazzaretto Sant'Elia a Cagliari. Un progetto certosino, frutto della sinergia del collegio scientifico dell’Academia de su Sardu e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, che sino ad ora ha raccolto oltre 20 mila lemmi e di cui è previsto il completamento nel 2024.

Gli obiettivi

«Si tratta di un lavoro che del rigore scientifico e della meticolosità fa punti cardine», il commento di Alessandra Pinna, presidente della associazione culturale Laras, Suoni e Parole di Sardegna, «cominciato dallo studio della poesia improvvisata sarda e dalla lingua usata dai cantadoris, una sorta di vera e propria koiné in grado di garantire un’ampia comprensione». Competenza e passione sono le radici su cui si posa l'operato di un gruppo motivato e scrupoloso. «Il fine del Lemmario non è solo quello di raccogliere quante più varianti formali fonetiche diatopiche possibili delle macro varietà campidanese e logudorese ma quello di selezionare per entrambe una forma standard di ogni parola della lingua sarda». Gli obiettivi non terminano qui: oltre al Lemmario, è prevista anche la realizzazione del Grande dizionario della lingua sarda e dell’Atlante linguistico della lingua sarda grazie a cui sarà possibile avere una mappa dettagliata di tutte le varianti utilizzate sul territorio. Inoltre, entro l’inizio dell’estate, verrà ultimata la piattaforma informatica Sardu.wiki ad opera dell'ingegnere Andrea Picciau, software che consente di caricare file audio e aggiungere informazioni sulle parole pronunciate e sulla provenienza di chi parla così come sarà possibile prendere visione dell’elenco di tutte le varianti fonetiche di un determinato vocabolo.

La valorizzazione

Durante l’incontro, a cui hanno preso parte Stefano Cherchi, il presidente dell’Academia de su Sardu Massimo Madrigale, gli stessi Alessandra Pinna e Andrea Picciau e in veste di coordinatore Giovanni Spanu, sono stati trattati molteplici argomenti: la poesia estemporanea, la necessità di estendere l’uso del sardo a tutti gli ambiti compreso quello scientifico e tecnologico, aspetti prettamente più tecnici come la metatesi, riscontrabile ad esempio nella pronuncia “procu”, nei territori che vanno dal medio alto oristanese ai paesi della Barbagia e del Mandrolisai, al posto delle forma più conosciuta “porcu” tipica del campidanese oppure il rotacismo modificazione fonetica frequente nella lingua sarda che porta al passaggio di una consonante dentale intervocalica, come la d in “meda” , a una vibrante come la r di “mera”. «Bisogna valorizzare il sardo, levargli di dosso la categoria di lingua settoriale e minoritaria», conclude Alessandra Pinna. «È l’espressione del nostro sentire più profondo».