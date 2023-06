Perché questa A è speciale  

1 Perché Claudio Ranieri ce l’abbiamo solo noi e quando è arrivato molti speravano soltanto che ci evitasse la retrocessione in C, altro che promozione! Ma lui, che saremmo risorti, l’aveva già detto…

2 Perché ce l’ha regalata proprio Pavoletti, il capitano, l’uomo che tanti avevano criticato per la resa di Venezia, e perché i giocatori che erano al “Penzo” quel 22 maggio 2022 possono dire di essere stati “all’inferno e ritorno”. Come noi. Ciò che sull’Adriatico avevamo lasciato, sull’Adriatico abbiamo ritrovato.

3 Perché la Serie A pensavamo di averla persa mille volte: a Palermo, a Cittadella, a Modena, a Pisa, a Parma, con il Südtirol, sullo 0-2 di Cagliari-Parma, al 96’ di Cagliari-Bari. Invece ci stavamo soltanto avvicinando al traguardo e non lo sapevamo.

4 Perché i baresi hanno festeggiato dopo la gara d’andata, hanno bruciato la bandiera dei 4 Mori e hanno cominciato a inneggiare alla Serie A quando mancavano ancora sei minuti alla fine. Un’eternità.

5 Perché come ha voluto precisare Goldaniga, il vero traguardo è stato ricompattarsi, tutti insieme. Ranieri l’aveva detto da subito: “Da soli non ce la possiamo fare, dovete sostenerci e soffiarci dietro”.

6 Perché anche se il Bari era in campo quando abbiamo vinto lo Scudetto (e loro stavano retrocedendo) e quando siamo saliti in A nel 2016 (e loro erano in lotta per i playoff), questa volta era diverso: entrambi volevano l’unico posto in Serie A.

7 Perché di tutte le sfide di post season per conquistare o difendere la Serie A (spareggi, playoff ecc…) non ne avevamo mai vinto una: da Pro Patria-Cagliari 2-0 del 6 giugno 1954 a Cagliari-Piacenza 1-3 del 15 giugno 1997, passando per le sfide con Pescara e Atalanta del 1977.

8 Perché abbiamo avuto 43 partite per capire quanto sia maledettamente complicato questo sport e quanto sia stato importante dover affrontare le difficoltà con Ranieri. E vedere retrocede dalla A allenatori che a Cagliari avevano fatto grandi cose (Ballardini, ma anche Semplici), chiarisce ancora di più il concetto.

9 Perché quando sul calendario c’è il numero 11 come la maglia del Mito non si può e non si deve perdere! Neppure se hai uno stadio con quasi sessantamila baresi che vorrebbe impedirti di vincere.

10 Perché stiamo sempre rimpiangendo il passato e dipingendolo migliore di quanto non fosse in realtà. E allora, quando tutto questo sarà diventato passato , magari fra dieci o vent’anni, ci ricorderemo di questi momenti nei quali noi salivamo in Serie A mentre altre squadre, che invidiavamo per i loro dirigenti o i loro acquisti al mercato di riparazione, precipitavano in C.

