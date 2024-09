«Perché puntiamo ancora sul porta a porta» 

Assessora Luisa Giua Marassi, togliamoci subito il dente: perché con il nuovo bando per la raccolta dei rifiuti che il Comune pubblicherà entro il primo ottobre avete deciso di puntare ancora sul porta a porta e non avete accolto la richiesta di tanti esponenti della minoranza ma anche semplici cittadini di spingere per le eco-isole, cioè i nuovi cassonetti?

«Per due ragioni: la prima, perché è l’unico sistema che permette di raggiungere i livelli minimi di raccolta differenziata, il 65%, oggi siamo a oltre il 76% ma l’obiettivo è superare l’80%. Con questi risultati, evitiamo le penalità e, anzi, “guadagniamo” la premialità, che quest’anno vale 1,5 milioni di euro».

E la seconda?

«Se utilizzassimo le ecoisole avremmo la necessità di individuare duemila punti di conferimento dislocati in città (dove?), ognuno dei quali dovrebbe contenere cinque cassonetti, uno per ciascuna tipologia di rifiuto, con conseguente eliminazione di parcheggi e un evidente problema di decoro con le strade che sarebbe di nuovo invase dai cassonetti. Senza dimenticare che le ecoisole si sono dimostrate attrattrici di rifiuti, attorno alle quali si sviluppano discariche abusive».

Le discariche, però, continuano a proliferare in tutta la città e non solo attorno alle ecoisole: via San Paolo è di nuovo un immondezzaio, così come Santa Gilla ma anche diverse zone di Sant’Elia e Is Mirrionis.

«L’abbandono dei rifiuti è un fenomeno non esclusivo di Cagliari, che stiamo affrontando. Oggi, ripuliamo dopo aver ricevuto la segnalazione entro 24 o 48 ore, con il nuovo bando cerchiamo di ridurre i tempi fino a 12 ore».

Quali novità in merito?

«L’implementazione del sistema di videosorveglianza nelle zone più critiche, una sezione della polizia locale dedicata all’ecologia urbana, la creazione di una task force che coinvolge il nostro servizio, il servizio Bilancio, l’Anagrafe, la Polizia municipale, l’Edilizia privata e il servizio Smart city e innovazione tecnologica. Incrociando i dati, con l’aiuto della Guardia di Finanza, dovremmo riuscire a contrastare l'evasione della Tari, che è una delle concause degli abbandoni. Inoltre avvieremo nei quartieri più critici importanti progetti di contrasto al degrado sociale».

Avvocata, esperta in diritto amministrativo, Massimo Zedda l’ha voluta alla guida dell’assessorato all’Ecologia urbana per costruire il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti. Gara (7 anni +1+1) entro i 50 milioni di base d’asta per ogni anno, che si pone diversi obiettivi: tutela dell’ambiente, pulizia della città, creazione di un’economia dei rifiuti (per i quali il Comune incassa 2,5 milioni di euro). Un appalto, diventato materia di scontro tra maggioranza e opposizione, che stasera tornerà in Consiglio per il secondo round. «I consiglieri di maggioranza stanno lavorando a un ordine del giorno condiviso: trattandosi di un appalto che incide sulla vita di tutti i cagliaritani, la nostra volontà è di arrivare a un punto di incontro», spiega.

Mastelli condominiali: una delle novità annunciate è l’obbligo per i palazzi da sei appartamenti in su.

«Era una delle linee guida della Giunta, ma oggi stiamo valutando di rendere questa soluzione (solo) una facoltà per chiunque»

Il nuovo porta a porta non sarà uguale in tutta la città.

«È un sistema che prevede alcune mitigazioni: nel centro storico, per esempio, viene fatta la raccolta con il sacchetto a perdere, tranne per l’umido e il vetro, per i quali abbiamo le isole ecologiche».

Lavaggio e spazzamento: cosa prevede il nuovo servizio?

«Lo spazzamento sarà tutti i giorni, manuale o meccanizzato a seconda delle strade. Poi avremo un servizio ordinario di lavaggio dei marciapiedi e delle strade, cioè tutti i giorni la città verrà lavata con l’acqua. Con frequenze adeguate alla specificità dei quartieri, naturalmente».

Una delle contestazioni che le muove l’opposizione in Consiglio è sulla durata dell’appalto: 7 anni, con la possibilità prorogare il servizio a 9, è considerato un tempo troppo lungo, che non permetterebbe di introdurre modifiche e correttivi. Chi ha ragione?

«Il codice dei contratti prevede già la possibilità di apportare modifiche fino al 20% dell’importo di gara. Ma al di la di questo, stiamo inserendo clausole che ci consentiranno di fare variazioni a seconda delle esigenze che si presenteranno. La durata dell’appalto, quindi, è stata decisa per due ragioni: la prima è che Arera fissa in 8 anni il tempo per l’ammortamento dei mezzi. La seconda è che questo termine è stato pensato per favorire una maggiore partecipazione delle imprese. In ogni caso la sfida del corretto conferimento e del decoro urbano si vince solo attraverso un’alleanza tra amministrazione e cittadini per diffondere il senso civico, l’educazione e il rispetto. Per questo chiedo a tutti i cittadini di mettersi al nostro fianco in questa battaglia di civiltà».

RIPRODUZIONE RISERVATA