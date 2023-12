Perché Pino e gli Anticorpi sanno come farci divertire 

Una commedia molto sarda, dal regista ai protagonisti e non solo, ma ambientata nella foresta di Vallombrosa in Toscana. È “Doppia coppia”, uscito giovedì e ultimo film del duo comico Pino e gli Anticorpi ossia i fratelli Michele e Stefano Manca, diretti per la quarta volta dal regista (pure lui sassarese) Igor Biddau.

I due attori, assieme a Lorenzo Magario (autore delle musiche) e Tiziana Federica Ruiu (cantante delle canzoni nel film), ieri sera lo hanno presentato al Notorious Cinemas in piazza L'Unione Sarda a Cagliari, prima della proiezione serale.

«È una commedia romantica, di amore e trekking», spiega Stefano Manca, «vedendolo ci si fa un pianto e una risata, apre il cuore ma pure i polmoni essendo ambientato in un bosco». Col fratello Michele che aggiunge: «Ci abbiamo messo l'ironia e la riflessione dei quarantenni, che arrivano a quell'età senza avere una relazione stabile e a un bivio: buttarsi o meno in un amore».

I due fratelli Manca nel film interpretano due amici: Stefano è Vincenzo e Michele è Tonino, con loro le attrici Emanuela Mascherini e Maria Celeste Sellitto. «È un film al femminile, con la narrazione portata avanti dalla protagonista che si definisce la prima principessa azzurra della storia», racconta Stefano Manca ai presenti introducendo la proiezione.

