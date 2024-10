«Perché oggi il segretario di partito si fa chiamare leader?» 

Solo 5 anni, dalla morte di Salvador Allende (1973) a quella di Aldo Moro (1978), per raccontare filologicamente, e senza troppi retroscena, quel segretario del partito comunista più grande in Europa (1,7 milioni di votanti), quel politico amato e rispettato da tutti, anche dagli stessi avversari quando in Italia erano ancora vitali le ideologie. Così “Berlinguer. La grande ambizione” di Andrea Segre, film d’apertura ieri della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma in concorso e in sala dal 31 ottobre con Lucky Red.

Ad interpretare Berlinguer un grandissimo Elio Germano, perfetto nel riportare in vita senza mai strafare il teorico del compromesso storico, il padre dell'eurocomunismo, della via democratica al socialismo. «Ho cercato di non caratterizzarlo troppo, di restituire solo qualche dettaglio di Berlinguer. Quello su cui ho lavorato è la sua particolare prossemica, l'inadeguatezza, la fatica che mostrava il suo corpo, il peso della responsabilità verso gli altri e l'assoluta mancanza di attenzione verso l'esteriorità», spiega l’attore. Nessun parallelo con i politici di oggi: «Lui si metteva al servizio degli altri, oggi siamo tutti una serie di monadi individualiste. Smettiamo di pensare che sia la gara a dare la felicità, ma che invece conti più la condivisione».

E ancora: «Oggi si parla sempre di leaderismo, ma siamo sicuri che la risposta sia nel leader? Berlinguer era solo un segretario, una cosa diversa. Era un uomo capace di inquietanti silenzi anche perché capace di ascoltare gli altri, una persona che si sentiva davvero responsabile delle persone che rappresentava. Quando poi c'era da decidere qualcosa si consultavano tutte le sezioni, anche le più piccole, c'era davvero una dimensione collettiva. Una cosa è certa: oggi nel mondo c'è più chiarezza di prospettive nella destra, la sinistra è più disorientata».

L’opera di Segre, della durata di 2 ore, parte dal 1973 quando Berlinguer sfuggì a Sofia a un attentato dei servizi bulgari. Poi le campagne elettorali vincenti del Pci, i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali, l’assassinio nel 1978 di Moro.

Frase cult del film quella di Antonio Gramsci che ha ispirato anche il titolo: «Di solito si vede la lotta delle piccole ambizioni, legate a singoli fini privati, contro la grande ambizione, che è indissolubile dal bene collettivo».

